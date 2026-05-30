ПСЖ је првак Европе: Ово су неке од најбољих слика са финала Лиге шампиона

Фудбалери француског "Пари сен жермена" освојили су Лигу шампиона, након што су вечерас у Будимпешти у финалу побиједили енглески Фудбалски клуб "Арсенал".
"Арсенал" је повео у шестој минути, голом Каја Хаверца.
Одбранили титулу након пенала: ПСЖ освојио Лигу шампиона!
У другом полувремену, "Пари сен жермену" досуђен је пенал, те је резултат изједначен поготком Усмана Дембеле у 65. минути.
Утакмица је након регуларног дијела и два продужетка окончана неријешеним резултатом 1:1, а потом је "Пари сен жермен" у пенал серији био ефикаснији и са 4:3 показао да је најбољи тим на Старом континенту.
