Logo
Large banner

ПСЖ је првак Европе: Ово су неке од најбољих слика са финала Лиге шампиона

Аутор:

АТВ
30.05.2026 21:24

Коментари:

0
ПСЖ је првак Европе: Ово су неке од најбољих слика са финала Лиге шампиона
Фото: Tanjug / AP / Denes Erdos

Фудбалери француског "Пари сен жермена" освојили су Лигу шампиона, након што су вечерас у Будимпешти у финалу побиједили енглески Фудбалски клуб "Арсенал".

"Арсенал" је повео у шестој минути, голом Каја Хаверца.

ПСЖ

Фудбал

Одбранили титулу након пенала: ПСЖ освојио Лигу шампиона!

У другом полувремену, "Пари сен жермену" досуђен је пенал, те је резултат изједначен поготком Усмана Дембеле у 65. минути.

Утакмица је након регуларног дијела и два продужетка окончана неријешеним резултатом 1:1, а потом је "Пари сен жермен" у пенал серији био ефикаснији и са 4:3 показао да је најбољи тим на Старом континенту.

Финале Лиге шампиона

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Лига шампиона

Арсенал

ПСЖ

Арсенал ПСЖ финале

Финале Лиге шампиона

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Никола Јокић уз Арсенал у Будимпешти: Ево како је прославио погодак Хаверца

Фудбал

Никола Јокић уз Арсенал у Будимпешти: Ево како је прославио погодак Хаверца

5 ч

0
Одбранили титулу након пенала: ПСЖ освојио Лигу шампиона!

Фудбал

Одбранили титулу након пенала: ПСЖ освојио Лигу шампиона!

8 ч

12
Будимпешта на ногама због финала Лиге шампиона: Навијачи Арсенала и Париза се већ жестоко потукли

Фудбал

Будимпешта на ногама због финала Лиге шампиона: Навијачи Арсенала и Париза се већ жестоко потукли

8 ч

4
Голман Борца Младен Јуркас се прикључио репрезентацији БиХ

Фудбал

Голман Борца Младен Јуркас се прикључио репрезентацији БиХ

9 ч

0

  • Најновије

22

00

Вјенчали се Ена и Пеја? Огласили се из цркве, ту и је и њен син

21

53

Медведев упозорава на симетричне ударе на нуклеарке у Украјини или земљама НАТО-а

21

49

Фицо: И случајан инцидент са дроном може изазвати трећи свјетски рат

21

44

Радосне вијести из Аустрије — у зоолошком врту Шмидинг рођено младунче жирафе

21

37

Угледни руски часопис: Република Српска - бастион српства уз вођство лидера Милорада Додика

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner