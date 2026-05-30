Угледни руски часопис: Република Српска - бастион српства уз вођство лидера Милорада Додика

30.05.2026 21:37

Фото: Srna

Руски војни и безбједносни часопис "Национална одбрана"/Национальная оборона/ објавио је текст под насловом "Република Српска – бастион српства на Балкану", који Републику Српску представља као један од најзначајнијих политичких и националних ослонаца српског народа на Балкану уз вођство лидера СНСД-а Милорада Додика, најпопуларнијег политичара када је ријеч о заштити интереса Српске.

У најутицајнијем руском војнополитичком гласилу, у тексту о Републици Српској, који је објављен на осам страница, истакнута је историјска улога Срба у БиХ, стварање Републике Српске током распада Југославије, те очување српског националног идентитета до данас, уз фотографију руковања предсједника Руске Федерације Владимира Путина са, како је и написано, лидером Срба у БиХ, предсједником владајуће партије Савеза независних социјалдемократа Милорадом Додиком, које повезује искрен и поштован однос.

Руски часопис "Национална одбрана"
Посебно је издвојена студија јавног мњења коју је спровела агенција "Фактор плус", а чији резултати су, према писању руског магазина, показали да је Додик политичка личност којој већина грађана Републике Српске вјерује.

"Партија коју предводи Милорад Додик - Савез независних социјалдемократа /СНСД/ наставља да ужива највеће повјерење грађана Републике Српске", пише у тексту угледног руског магазин позивајући се на резултате спроведене студије.

Руски часопис "Национална одбрана"
Наглашава се да грађани позитивно оцјењују активности руководства СНСД-а, укључујући конкретне са међународним партнерима као што су Русија, САД, Мађарска и Израел.

У тексту је истакнут и значај православне вјере и културног насљеђа, политичка аутономија гарантована Дејтонским мировним споразумом, као и посебно блиски односи Српске са Русијом и Србијом и да се те везе темеље на заједничкој православној традицији, словенском насљеђу и историјским односима.

Руски часопис "Национална одбрана"
"За становнике Републике Српске, очување културе и идентитета постао је најважнији задатак", наводи се у тексту.

Република Српска описана је позитивно, као гарант безбједности и права Срба у БиХ, док се политичко Сарајево, НАТО и западни утицаји помињу критички, као фактори који угрожавају позицију Српске.

Руски часопис "Национална одбрана"
Стварање Републике Српске, истиче се у тексту, било је условљено историјским, политичким и безбједносним околностима почетком деведесетих година, када је српски народ у БиХ настојао да обезбиједи политичку равноправност, слободу и очување свог идентитета, за шта се и данас бори.

"Посебан значај у очувању српског идентитета имала је и Српска православна црква. Манастири, старе православне светиње, народна традиција и епска поезија представљали су духовни темељ српског народа у БиХ", написано је у тексту уз фотографије Његове светости патријарха српског Порфирија, Манастир Светог Василија Острошког у Бијељини и знаменити мост на ријеци Дрини у Вишеграду, преноси Срна.

