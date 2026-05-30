Голман Борца Младен Јуркас се прикључио репрезентацији БиХ

Припремама „А“ репрезентације БиХ за ФИФА Свјетско првенство придружио се и млади голман Борца Младен Јуркас.
Након повреде која се десила синоћ Осману Хаџикићу, селектор Сергеј Барбарез и стручни штаб тима су реаговали и активирали претпозив за чувара мреже бањалучког Борца.
Јуркас је рођен 7. октобра 2007. године, прошао је све млађе селекције БиХ, док му је ово први позив за „А“ тим.
