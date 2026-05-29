Опљачкана кућа Синише Михајловића

У Сремској Каменици догодила се срамна пљачка породичне куће легендарног фудбалера Синише Михајловића.
Лопови су упали у дом у којем живи његова мајка Викторија и однијели новац, али и бројне предмете из Синишине каријере који имају непроцењиву сентименталну вриједност.
Пљачка се, како преноси Телеграф.рс одиграла у ноћи између понедјељка и уторка, око два сата ујутру. Двојица маскираних провалника ушла су у кућу док је госпођа Викторија спавала. Према првим информацијама, они су је омамили како би несметано претражили кућу и украли вриједне ствари.
Цијели догађај забиљежиле су сигурносне камере, а случај је одмах пријављен полицији у Новом Саду, која интензивно ради на расветљавању овог кривичног дјела.
У опљачканој кући, Синишин брат Дражен годинама је сакупљао и чувао успомене из његове богате каријере, укључујући трофеје, дресове, фотографије и копачке. Дражен Михајловић је за "Телеграф" потврдио информацију о пљачки, али због истраге која је у току није могао да износи више детаља. Изразио је наду да ће полиција брзо пронаћи починиоце, нагласивши да украдени предмети за породицу имају немјерљиву вриједност.
Породица Михајловић је дубоко потресена овим догађајем и нада се брзом рјешењу случаја и повратку украдених успомена. Овај чин представља велику срамоту, имајући у виду све што је Синиша Михајловић урадио за српски спорт и народ, од играња за репрезентацију до хуманитарног рада. Током живота био је један од највећих добротвора у Сремској Каменици, помажући локалну болницу и дечије село "Др Милорад Павловић".
Синиша Михајловић је преминуо 16. децембра 2022. године након дуге и храбре борбе са леукемијом. Рођен је 20. фебруара 1969. у Вуковару, а током играчке каријере наступао је за Борово, Војводину, Црвену звезду, Рому, Сампдорију, Лацио и Интер. За репрезентацију је одиграо 63 утакмице и постигао 10 голова. Као тренер водио је бројне клубове, укључујући Интер, Катанију, Фиорентину, Сампдорију, Милан, Торино, Спортинг из Лисабона и Болоњу, а био је и селектор репрезентације Србије. Са Црвеном звездом је 1991. године освојио титулу првака Европе.
