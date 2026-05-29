Пољаци се побунили: Разматрају да одузму Зеленском Орден бијелог орла

Аутор:АТВ
Коментари:0
Питање одузимања Владимиру Зеленском пољског Ордена бијелог орла биће размотрено 8. јуна, изјавио је предсједник Пољске Карол Навроцки.
Он је навео да је озбиљно схватио позив пољског народа и да ће предложити да једна од тачака дневног реда Савјета Ордена бијелог орла буде одузимање одликовања Зеленском.
Навроцки је прецизирао да коначну одлуку не доноси предсједник, већ савјет ордена.
Према његовим ријечима, поступак је повезан са учешћем Зеленског у хероизацији личности Организације украјинских националиста.
Пољски предсједник је поручио да је огорчен и разочаран хероизацијом злочинаца.
Зеленски је раније учествовао у поновној сахрани посмртних остатака једног од лидера ОУН Андреја Мељника у Кијевској области, преноси Спутњик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Хроника
2 ч0
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
14
11
14
02
14
01
14
01
13
51
Тренутно на програму