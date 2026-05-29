Пуштен у рад трећи линеарни акцелератор и Бравос систем за брахитерапију

Аутор:АТВ
У Универзитетском клиничком центру Републике Српске пуштен је у рад трећи линеарнии акцелератор и Бравос система за брахитерапију у Центру за радиотерапију Бањалука.
Овим је учињен значајан искорак у лијечењу онколошких пацијената.
Директор Афидеа ИМЦ Бањалука, Маријан Билић, нагласио је да ће тиме бити унапређен систем лијечења, а биће и обучен медицински кадар за употребу нове технологије.
Вршилац дужности генералног директора УКЦ-а Српске Никола Шобот, каже да је увођење сваког новог уређаја од великог значаја за лијечење онколошких пацијената.
Свечаности је присуствовао предсједник Владе Саво Минић
