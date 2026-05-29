Хуманитарна акција у Фочи: Даниловић ставио дрес на аукцију

Аутор:

Иван Драгичевић
29.05.2026 11:42

Коментари:

0
Владан Даниловић
Фото: Уступљена фотографија

Фудбалер Владан Даниловић одлучио је да дрес Маритима у којем је изборио промоцију у најјачи ранг португалског фудбала стави на хуманитарну аукцију, а прикупљена средства биће уплаћена за помоћ Дарку Мастилу из Фоче.

Он се бори са тешком болешћу и новац му је потребан за новац и лијечење у Турској.

"Овај дрес за мене има посебну вриједност. али вјерујем да сада може значити много више. Ова аукција је прилика да заједно покажемо хуманост, заједништво и подршку нашем другу", написао је Даниловић на свом инстаграм профилу.

Почетна цијена дреса била је 100 евра, а сада је већ достигла пет пута већу цифру.

"Хвала свима који учествују, дијеле објаву и помажу", написао је фудбалер Маритима.

Сви људи добре воље који желе да помогну 27-годишњем Мастилу из Фоче, новац могу да уплате на жиро рачун 5620068164733671, отворен у НЛБ банци на име Дарко Мастило.

За уплате из иностранства доступан је девизни рачун:

ИБАН:БА395620128225156617

СВИФТ БИЦ: РАЗББА22 на име Милан Мастило - За Дарка.

