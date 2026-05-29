Огњен Зарић не долази у ФК Сарајево

Аутор:АТВ
Није тајна да је ФК Сарајево у потрази за новим тренером, а први пик сарајевском клубу био је Огњен Зарић, шеф стручног штаба Алтаха.
Млади тренер родом из Теслића направио је прави “бум” на клупи аустријског клуба којег је одвео и до финала аустријског купа, а својим преданим радом скренуо је пажњу на себе.
Како АТВ сазнаје, ФК Сарајево је показао велики интерес за довођењем Зарића, али се млади тренер захвалио на понуди и остаје и даље на клупи Алтаха.
Зарић је рођен у Теслићу, 14. јануара 1989. године, а након рада у омладинским категоријама Базела тренерски пут га је одвео до сениорског погона Винтертура, а потом и у Алтах.
