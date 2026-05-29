У овој земљи можете унајмити баку: Цијена 25 евра по сату

Земља Излазећег Сунца, дом 19 Нобеловаца, земља са највишим нивоом писмености, а најнижом стопом криминала те држава у којој је просјечан животни вијек чак 84 године, све је то Јапан и пуно више.
Јапанска култура једна је од најбогатијих, најнапреднијих и по многочему специфичних култура у свијету. Оно по чему је Јапан такође посебан је и његово друштво које је истовремено екстремно модерно и екстремно традиционално.
У овој земљи модерно и традиционално не поништавају једно друго, него постоје паралелно, и управо тај судар често производи појаве које остатку свијета изгледају бизарно.
Једна од таквих бизарних појава у данашњем Јапану јесте да можете унајмити готово све што вам падне на памет. Пријатеља за вјенчање, лажног дечка за породични ручак, човјека који ће дати отказ умјесто вас па чак и особу која ће сједити покрај вас и слушати како шутите.
Али, једна од најнеобичнијих услуга која је посљедњих година привукла пажњу свијета дефинитивно је могућност изнајмљивања бака.
Док готово свугдје постоје многе баке које живе на маргинама друштва и често су заборављене, у Јапану постоје агенције које су одлучиле тај проблем ријешити на необичан начин.
Агенције нуде опцију "унајми баку", односно старију госпођу која ће са вама кувати, разговарати, давати животне савјете или помоћи око дјеце.
И колико год цијела идеја на прву звучала као интернетска шала, иза ње се заправо крије врло озбиљна друштвена прича.
Једна од најпознатијих таквих услуга долази из Токија, гдје агенције нуде људима могућност ангажовања старијих жена различитих животних искустава за свакодневне ситуације.
Неке баке помажу младим родитељима који немају подршку породице, друге подучавају традиционална јапанска јела, а треће једноставно слушају људе који се осјећају усамљено.
Цијена се најчешће креће око 20 до 25 евра по сату, плус трошкови превоза.
Интернет је одмах од свега направио апсурдну причу и почео се шалити на рачун "претплате на баке", али стварност је пуно комплекснија.
Јапан већ годинама води озбиљну борбу са усамљеношћу и социјалном изолацијом.
Земља има једну од најстаријих популација на свијету, све више људи живи само, а традиционалне породичне структуре полако нестају.
Многи млади селе у велике градове, раде исцрпљујуће послове и ријетко виђају породицу. С друге стране, велик број старијих људи такође остаје сам.
И управо ту настаје овај необични спој потреба. Старије жене добијају осјећај корисности, друштво и додатни приход, док млађи људи добијају нешто што технологија још увијек не може симулирати, људску топлину која не дјелује трансакцијски чак ни када технички јесте.
Занимљиво је да Јапан није једино мјесто гдје су људи почели "изнајмљивати емоције".
У Јужној Кореји већ годинама постоје услуге изнајмљивања пријатеља и партнера за друштвене догађаје.
У Кини млади током Лунарне нове године знају унајмити лажне дјевојке и дечке како би смањили притисак породице због брака.
У Америци и Европи посљедњих година експлодирале су апликације за "унајми пријатеља" за дружења, гдје људи плаћају некога да са њима оде на концерт, вечеру или једноставно проведе дан у разговору.
Али, јапански концепт "унајми баку" ипак има нешто посебно емотивно у себи. Можда зато што нас подсјећа колико су обични односи, које често узимамо здраво за готово, заправо важни.
Бака у тој причи није само особа која кува или даје савјете. Она симболизира неко друго вријеме, стрпљење и осјећај дома који модерни градови све теже пружају.
Посебно је занимљиво што многи корисници ових услуга нису увијек усамљени људи без породице, него особе које желе накратко осјетити другачију врсту блискости.
Неки желе разговор какав нису имали годинама, други желе некога ко ће их саслушати без осуђивања, а трећи само желе осјетити атмосферу домаће кухиње и присутност старије особе која их подсјећа на дјетињство.
У друштву које постаје све брже, дигиталније и индивидуалније, чак и најобичнији људски односи почињу дјеловати као луксуз, пише путникофер.хр.
И можда управо зато цијела ствар толико фасцинира људе широм свијета. Јер иза бизарног наслова о "најму бака" заправо стоји прилично тужна, али и врло људска чињеница да су усамљеност и потреба за блискошћу постали толико велики да их је неко одлучио претворити у услугу.
