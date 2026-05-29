Предвиђање Тарабића леди крв: Свијет ће се ломити као стакло

29.05.2026 09:09

Фото: Screenshot / YouTube

У свијету испуњеном контрастима, неизвјесношћу и сталним изазовима, и најмањи трачак наде у љепшу будућност добија непроцјењиву вриједност.

Није зато изненађење што интересовање за пророчанства расте — имена попут Нострадамуса и Бабе Ванге данас су поново у центру пажње. У контексту савремених глобалних криза, таква потрага за смислом и предвиђањем дјелује сасвим природно.

Ипак, постоје тврдње да су поједини догађаји који обиљежавају 2026. годину — а неки су већ почели да се остварују — много раније наслућени у Србији, кроз визије Тарабића, и то прије него што су постали познати пророчица из Бугарске и љекар из Провансе.

Креманска виђења кроз историју

Још у 19. вијеку, Милош Тарабић и његов синовац Митар, из села Кремна надомак Ужица, оставили су за собом низ запањујућих предсказања.

Њихове визије, како се вјерује, обухватиле су појаву телевизије, долазак телефона и телеграфа у Србију, политичке промјене на пријестолу, пад и повратак династије Карађорђевић, као и долазак "црвеног цара са звездом на челу", што се често тумачи као алузија на власт Јосипа Броза Тита.

Књига која биљежи пророчанства

Зборник "Креманско пророчанство", објављен између два свјетска рата, сабира ова виђења и наводно биљежи око 60% остварених предвиђања.

У њему се, између осталог, каже "да ће се на крају направити једна велика држава у којој ће све нације и народи живјети срећно".

Ако се ово односило на Југославију, може се рећи да је предвиђање било тачно. Уколико је визија ишла даље од тог историјског тренутка, онда њено остварење тек предстоји.

Свијет на ивици и другачија виђења

Данас дјелује да је свијет дубоко подијељен — можда највише још од времена Другог свјетског рата. Док тумачења Нострадамуса и Бабе Ванге често упозоравају на "сукоб огромних размјера", Тарабићи су, према предањима, будућност сагледавали из другачијег угла.

Говорили су о свијету који ће се "ломити као стакло", ратовима који ће се водити "изнад наших глава", технологији која ће "људе зближити, али и отуђити", као и о доласку "новог цара са Истока" који ће имати кључну улогу у глобалним односима моћи.

Улога "малог народа"

Посебно занимљив дио њихових визија односи се на судбину "малог народа на брдима". Према тим тумачењима, док се "свијет буде ломио као стакло", тај народ биће поштеђен највећих разарања и истовремено имати важну улогу у духовном препороду човјечанства, преноси "Стил".

Многи вјерују да се ове ријечи односе управо на Србију, која ће, како се наводи, "понудити свјетлост онима који су у мраку", те да ће се "људи враћати из бијелог свијета у колонама поново у нашу земљу".

Прекретница која мијења ток историје

Остаје отворено питање: да ли су Тарабићи, које често називају српским Нострадамусима, заиста наслутили да ће 2026. година донијети велику прекретницу?

Да ли се налазимо на прагу догађаја који ће промијенити ток историје и оставити свијет непрепознатљивим у односу на оно што данас познајемо?

