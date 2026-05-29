Брутални напад код Мерошине: Силоватељу таксисткиње пријети дуга робија

Више јавно тужилаштво у Прокупљу подигло је данас оптужницу против М. С. из Батушинца због сумње да је опљачкао и силоавао таксисткињу у Мерошини.
Тужилаштво је предложило суду да му за кривична дјела силовање и разбојништво изрекне казну затвора од 20 година, саопштено је из тог тужилаштва. Такође, предложено је да му се продужи притвор, који ће трајати до упућивања на издржавање казне затвора. С обзиром на околности поступка, тужилаштво је предложило да јавност буде искључена током читавог главног претреса.
Осумњиченом М. С. се ставља на терет да је 1. априла око 03.30 часова у селу Батушинац, приликом превожења у такси возилу којим је управљала оштећена А. П. од Ниша до наведеног мјеста, према њој примијенио физичку силу да би јој најприје одузео новац, а потом и да би с њом имао сексуалне односе, преноси Танјуг.
