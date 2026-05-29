Logo
Large banner

Брутални напад код Мерошине: Силоватељу таксисткиње пријети дуга робија

Аутор:

АТВ
29.05.2026 09:04

Коментари:

0
Такси знак на аутомобилу.
Фото: Pexels

Више јавно тужилаштво у Прокупљу подигло је данас оптужницу против М. С. из Батушинца због сумње да је опљачкао и силоавао таксисткињу у Мерошини.

Тужилаштво је предложило суду да му за кривична дјела силовање и разбојништво изрекне казну затвора од 20 година, саопштено је из тог тужилаштва. Такође, предложено је да му се продужи притвор, који ће трајати до упућивања на издржавање казне затвора. С обзиром на околности поступка, тужилаштво је предложило да јавност буде искључена током читавог главног претреса.

Осумњиченом М. С. се ставља на терет да је 1. априла око 03.30 часова у селу Батушинац, приликом превожења у такси возилу којим је управљала оштећена А. П. од Ниша до наведеног мјеста, према њој примијенио физичку силу да би јој најприје одузео новац, а потом и да би с њом имао сексуалне односе, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Силовање

Прокупље

напад на таксисту

Црна хроника

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Д‌јеца страдала у пожару у Бечу биће сахрањена у БиХ

Друштво

Д‌јеца страдала у пожару у Бечу биће сахрањена у БиХ

57 мин

0
киша коловози мокро саобраћај

Друштво

Стиже преокрет: Метеоролози најавили пљускове и грмљавину

57 мин

0
Жељезнице Републике Српске, воз

Друштво

Пуштен за друмски саобраћај пружни прелаз Какмуж

56 мин

0
FK Crvena zvezda

Фудбал

Црвена звезда прије 35 година постала шампион Европе

1 ч

0

Више из рубрике

Полиција Србија

Хроника

Ужас у сремској Митровици: Погинуо младић (18)

1 ч

0
Трактор ради на њиви.

Хроника

Током копања њиве пронашао људски скелет: Хорор у Сурчину

2 ч

0
Северинин спот манекен избо полицајца

Хроника

Манекен из спотова Северине и Сандре Африке избо полицајца: Осуђен на 22 године затвора

15 ч

0
Бањалучанин ослобођен оптужби за насиље над дјецом и супругом

Хроника

Бањалучанин ослобођен оптужби за насиље над дјецом и супругом

18 ч

0

  • Најновије

09

54

Астролошка тајна откривена: Овај знак рађа најпривлачније људе

09

49

Сутра су Духовске задушнице: Свештеници објаснили шта је суштина тога дана

09

48

Крај ере "тенковања": НБА уводи револуционарна правила за драфт-лутрију

09

44

Нашао смотак новчаница од 100 КМ па све одушевио потезом

09

38

Румунска војска пратила дрон који је ударио у зграду: Зашто га није оборила?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner