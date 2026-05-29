Током копања њиве пронашао људски скелет: Хорор у Сурчину

Према најновијим информацијама, остаци тијела нису уочени на површини, већ су откопани током радова на путу.

Како сазнаје ''Телеграф.рс'', локални мјештанин Г. М. отишао је у Улицу Сремских партизана (бб) како би обишао своје имање. На дијелу гдје су се изводили радови и гдје се копао пут кроз њиву, багер или радне машине су из земље извукле стравичан призор - дијелове људског костура.

Преплашени мјештанин је одмах реаговао и о овом језивом проналаску обавијестио полицију, која је убрзо стигла на лице мјеста са патролама и форензичарима.

Кости послате на Институт за судску медицину

Полицијски службеници су одмах оградили простор и обавили детаљан увиђај на мјесту проналаска како би се утврдило да ли у близини има још остатака или личних предмета који би помогли у идентификацији.

Све затечене кости биће хитно послате на судско-медицинску обдукцију.

Љекари судске медицине покушаће да путем ДНК анализе и прегледа костију утврде:

Идентитет страдале особе (провјером базе несталих лица),

Пол и старост у тренутку смрти,

Тачан узрок смрти (односно да ли има трагова насиља),

Вријеме које је скелет провео закопан под земљом.

Истрага је у пуном јеку, а полиција обезбјеђује локацију у Сурчину док се не заврше све неопходне радње на терену. О случају је обавијештено Више јавно тужилаштво у Београду.