Током копања њиве пронашао људски скелет: Хорор у Сурчину

У сурчинском насељу јуче око 12 часова дошло је до језивог открића када је у једној њиви пронађен људски скелет.
Према најновијим информацијама, остаци тијела нису уочени на површини, већ су откопани током радова на путу.
Како сазнаје ''Телеграф.рс'', локални мјештанин Г. М. отишао је у Улицу Сремских партизана (бб) како би обишао своје имање. На дијелу гдје су се изводили радови и гдје се копао пут кроз њиву, багер или радне машине су из земље извукле стравичан призор - дијелове људског костура.
Преплашени мјештанин је одмах реаговао и о овом језивом проналаску обавијестио полицију, која је убрзо стигла на лице мјеста са патролама и форензичарима.
Полицијски службеници су одмах оградили простор и обавили детаљан увиђај на мјесту проналаска како би се утврдило да ли у близини има још остатака или личних предмета који би помогли у идентификацији.
Све затечене кости биће хитно послате на судско-медицинску обдукцију.
Љекари судске медицине покушаће да путем ДНК анализе и прегледа костију утврде:
Истрага је у пуном јеку, а полиција обезбјеђује локацију у Сурчину док се не заврше све неопходне радње на терену. О случају је обавијештено Више јавно тужилаштво у Београду.
