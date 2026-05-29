Венс: САД и Иран близу споразума

Потпредсједник Сједињених Америчких Држава Џеј Ди Венс изјавио је данас да су Вашингтон и Техеран веома близу постизања споразума, али да преговори још трају и да није извјесно када би амерички предсједник Доналд Трамп могао да потпише меморандум о разумијевању.
"Још нисмо стигли до тога, али смо веома близу и наставићемо да радимо на томе", рекао је Венс новинарима коментаришући преговоре са Ираном.
Он је, како преноси ЦБС Њуз, навео да су две стране оствариле "велики напредак", али да још постоје несугласице око појединих формулација у тексту могућег споразума.
"Тешко је рећи тачно када, или да ли ће предсједник потписати меморандум о разумијевању. Још усаглашавамо поједине језичке формулације", рекао је Венс.
Према његовим ријечима, ирански преговарачи "желе споразум", али се и даље разговара о појединим питањима, укључујући могућа ограничења иранског нуклеарног програма.
"Размјењујемо приједлоге са њима. Сматрамо да, барем за сада, преговарају у доброј вјери и остварујемо одређени напредак", рекао је Венс.
Он је изразио наду да ће преговори напредовати и да ће Трамп бити у позицији да подржи споразум, али је нагласио да то још није извјесно.
Амерички извори претходно су навели да је постигнут прелиминарни договор о меморандуму о разумијевању којим би примирје између САД и Ирана било продужено за 60 дана и отворени преговори о иранском нуклеарном програму, али да се још чека одобрење предсједника Трампа, преноси Танјуг.
