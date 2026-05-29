Држављанин БиХ осуђен у Грацу: На паркингу направио штету од 20.000 евра

29.05.2026 07:04

Судија држи чекић у судници

Суд у Грацу осудио је држављанина Босне и Херцеговине који је у кокаинском делиријуму скакао по паркираним аутомобилима, причинивши штету од 20.000 евра.

Он је осуђен на годину дана затворске казне те је обавезан да надокнади штету.

„Видио сам уживо како скаче по мојој тесли. Није хтио да сиђе. Тек када се укључио аларм, побјегао је”, рекао је власник оштећеног аутомобила који је на суду описао ужасни тренутак када је мушкарац одједном почео да дивља по паркираним возилима.

Изгубио контролу

Према оптужници, овај 24-годишњак из БиХ је у септембру прошле године, након конзумирања кокаина, изгубио контролу.

„У стању опијености скакао је по аутомобилима“, наводи се у оптужници. Нанио је штету на више скупоцјених возила у Грацу.

„Скакао је као помахнитао, с хаубе на хаубу“, изјавила је једна свједокиња према „Клеинен Зеитунг“.

Власник извукао “дебљи крај”

Чак је и покушај једног власника да га заустави завршио прилично болно по власника. Наиме, при покушају да обузда мушкарца, овај је пао и тешко се повриједио, преносе Независне.

На суду је описано његово овисничко понашање, укључујући и психичке поремећаје. Сам мушкарац је говорио о халуцинацијама и стањима страха. На крају је осуђен на 12 мјесеци затвора и мора да надокнади причињену штету.

