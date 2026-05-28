Америка потврдила смрт Бајре Икановића и уклонила га са ОФАК-ове листе

Славиша Ђурковић
28.05.2026 23:14

Канцеларија за контролу стране имовине (ОФАК) уклонила је са листе санкционисаних терористу из БиХ Бајру Икановића који је наводно погинуо у Ираку 2016. године. Међутим, због нејасних околности смрти, Икановић је до дан данас остао "посебно означени глобални терориста", што је једна од најтежих америчких санкција.

Прије 10 година у медијима је објављена информација за коју је извор била агенција СИПА да је Икановић погинуо у Ираку. Међутим, информације о његовој смрти никада нису званично и потпуно утврђене.

Чак је у појединим документима навођено да "његова судбина остаје непозната".

САД су вјероватно добиле потврду да је Икановић погинуо 2016. године, а уклањањем са листе санкционисаних су и потврдили његову смрт.

Разлог због којих је 11 година био на црној листи може бити сљедеће: САД нису добиле довољно поуздан доказ о смрти или санкција једноставно никада административно није очишћена.

Свјетски медији који су пратили рат Исламске државе наводили су да је Икановић погинуо у Сирији. Данашња Сирија је далеко више отворенија за комуникацију са Американцима, а чак су и актуелном предсједнику Ахмеду ел Шари уклоњене санкција. Управо из Сирије могла је доћи потврда о смрти Икановића.

Бајро Икановић, један од најрадикалнијих и најтраженијих држављана БиХ придружио се терористичкој организацији Исламска држава 2013. године.

Након Нусрета Имамовића, важио је за најопаснијег терористу из БиХ који се бори на страним ратиштима. У Сирији и Ираку важио је за команданта босанског одреда који је бројао око 300 чланова.

Тужилаштву БиХ је 10. јуна 2014. године поднесен Извјештај због сумње да је починио кривично организовање и припадање терористичкој групи.

