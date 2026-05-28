Шта ће бити са ОХР-ом у БиХ?

Аутор:Бранка Дакић
Коментари:4
Међународни надзор над БиХ постао је застарјело рјешење које више не доприноси стабилности, став је бивших високих представника Карла Билта и Волфанга Петрича, који позивају на затварање ОХР-а. Звучи ово оптимистично и охрабрујуће, али само ако се изузме чињеница да позивају Европску унију на нови приступ према БиХ.
„БиХ више не треба међународну управу. Повлачење Кристијана Шмита пружа прилику за темељно преусмјеравање. На основу темељне анализе тридесетогодишњег процеса изградње државе, Европи је потребан стратешки нови почетак у БиХ који се мора заснивати на два међусобно повезана елемента: с једне стране на корекцији дисфункционалног система власти, а са друге стране на окончању међународног посебног надзора. То не значи радикалну ревизију дејтонског система, него реално прилагођавање“, поручили су бивши високи представници у БиХ Волфаган Петрич и Карл Билт.
Иза овога се крије опасна теза, којој Билт и Петрич сугеришу Европској унији да кроз процес приступања треба да заврши послове на унитаризацији БиХ, став је Милорада Додика. Како каже, Република Српска никада неће пристати на подвале пропалих политичара, а сматра и да мандат високог представника треба да буде ограничен на двије године, након чега би једино рјешење било затварање ОХР-а.
„Да то буде нека врста доласка новог човјека са ограниченим временским трајањем годину да, највише двије, али када те двије године истекну, да је истекла и функција високог представника. Ми смо овдје рекли да смо против било каквог измјештања. То је још једна подвала“, казао је Милорад Додик лидер СНСД-а.
Свака опција која подразумијева останак ОХР-а је неприхватљива, а посебно је неприхватљиво да о томе суде, како их је Данијел Симић назвао злочинци против мира и демократије.
„ОХР сам по себи тиранска институција и доказ недемократије и бесмислености избора у овој земљи. Не само да доносе изборне законе и законе по којима непослух њима лично значи затвор или законе о вербалном деликту, дакле да немамо слободу говора, него је ОХР институција која не може да нас сврста у ред суверених земаља“, рекао је Данијел Симић аналитичар.
Дилеме нема ни за СДС – ОХР треба одмах затворити.
„Исто сам тако убјеђен да гашењем те канцеларије био био бољитак и за наше комшије, наше Бошњаке. Када се једном ријешимо тих тутора, биће нам свима боље у овој регији“, рекао је Веселин Вујовић, посланик СДС-а у Народној скупштини Републике Српске
Бошњаци, међутим, тако не мисле. Заговарају што хитније именовање новог високог представника, а БиХ без присуства ОХР-а не могу ни замислити.
„Ја мислим да је важно да ће остати на снази све одлуке које су високи представници до сада донијели и да остаје ОХР“, рекао је Јасмин Имамовић, посланик СДА у Представничком дому ПС БиХ
Док год постоји постоји диктатор чија мисао је јача од Устава и закона, БиХ не може бити суверена држава и зато је крајње вријеме за затварање Канцеларије високог представника, јасни су у за Хрватској републиканској странци. Славен Рагуж скептичан је и по питању одржавања сједнице ПИК-а, заказане за идућу седмицу. Увјерен је да се ради на томе да Кристијан Шмит у БиХ остане до избора.
„По задњим информацијама које ја имам, неће се догодити именовање, поготово те особе Ланди, из разлога што нема подршку представника ЕУ и Велике Британије и да је ту дошло до одређених неслагања између САД-а и ЕУ, тако да, по задњим информацијама, нису службене, сједница Вијећа за проведбу мира ће се одгодити“, рекао је Славен Рагуж, предсједник Хрватске републиканске странке.
АТВ-у је из ОХР-а прије неколико дана потврђено да ће сједница Савјета за провођење мира бити одржана 3.и 4. јуна, али дневни ред нисмо добили. Именима нових високих представника и даље се лицитара. Појавило се и ново, у федералним медијима – ријеч је о Вилијаму Ругеру из Америке.
