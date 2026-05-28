Шојгу: Русија спремна да подржи Републику Српску, избори на јесен озбиљан тест за Бањалуку

Секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу најавио је спремност Русије да пружи политичку подршку Републици Српској у свјетлу предстојећих избора тамо, укључујући и на међународној сцени.
"Знамо да су општи избори заказани за ову јесен у Републици Српској. С обзиром на неуморни притисак западних сила на српску државу, предстојећи изборни циклус биће озбиљан тест за Бањалуку. Желим да вас увјерим да ће Русија наставити да пружа Републици Српској свеобухватну политичку подршку, укључујући и на међународним платформама“, рекао је Шојгу на састанку са Милорадом Додиком, лидером владајуће странке Републике Српске, који се одржао на маргинама Међународног безбједносног форума.
"Српска и Русија остају повезане односима међусобног поштовања, пријатељства и борбе за исте вриједности"
Шојгу је изразио захвалност за годишњу пажњу коју Република Српска посвећује догађајима које организује Савјет безбедности Русије и за редовне контакте између две земље на свим нивоима. Секретар Савјета безбједности Русије је посебно истакао разговоре одржане у Москви у мају ове године између новог предсједника Синише Карана и руског предсједника Владимира Путина.
