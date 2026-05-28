Logo
Large banner

Шојгу: Русија спремна да подржи Републику Српску, избори на јесен озбиљан тест за Бањалуку

28.05.2026 19:38

Коментари:

5
Шојгу: Русија спремна да подржи Републику Српску, избори на јесен озбиљан тест за Бањалуку

Секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу најавио је спремност Русије да пружи политичку подршку Републици Српској у свјетлу предстојећих избора тамо, укључујући и на међународној сцени.

"Знамо да су општи избори заказани за ову јесен у Републици Српској. С обзиром на неуморни притисак западних сила на српску државу, предстојећи изборни циклус биће озбиљан тест за Бањалуку. Желим да вас увјерим да ће Русија наставити да пружа Републици Српској свеобухватну политичку подршку, укључујући и на међународним платформама“, рекао је Шојгу на састанку са Милорадом Додиком, лидером владајуће странке Републике Српске, који се одржао на маргинама Међународног безбједносног форума.

Додик састанак са Шојгуом

Република Српска

"Српска и Русија остају повезане односима међусобног поштовања, пријатељства и борбе за исте вриједности"

Шојгу је изразио захвалност за годишњу пажњу коју Република Српска посвећује догађајима које организује Савјет безбедности Русије и за редовне контакте између две земље на свим нивоима. Секретар Савјета безбједности Русије је посебно истакао разговоре одржане у Москви у мају ове године између новог предсједника Синише Карана и руског предсједника Владимира Путина.

Подијели:

Тагови :

Сергеј Шојгу

Милорад Додик

Русија

Коментари (5)
Large banner

Прочитајте више

Додик у Москви састанак са Шојгуом

Република Српска

"Српска и Русија остају повезане односима међусобног поштовања, пријатељства и борбе за исте вриједности"

4 ч

0
У Москви су се састале делегације Републике Српске Милорада Додика и Жељка Будимира са секретаром Савјета безбједности Руске Федерације Сергејом Шојгуом.

Република Српска

Састанак Додика и Шојгуа у Москви: Настављамо да се боримо за исте вриједности

7 ч

0
секретар Савјета безбједности Русије Сергеј Шојгу на Међународном форуму о безбједности у Москви

Свијет

Шојгу: Руско-америчка мировна иницијатива стагнира због жеље Кијева за ескалацијом

11 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик на Међународном форуму о безбједности у Москви

4 д

0

Више из рубрике

Бањалука самит Голд институт

Република Српска

Први Европски самит Голд института показао институционални капацитет Републике Српске

1 ч

0
Форум о безбједности у Москви присуствује Додик

Република Српска

Додик: Подршка Русије од великог значаја за очување позиције Српске

1 ч

0
Голд институт у Бањалуци

Република Српска

У Бањалуци завршен први Eвропски самит о економији и безбједности

2 ч

1
Минић: Српска показала институционални капацитет

Република Српска

Минић: Српска показала институционални капацитет

2 ч

0

  • Најновије

21

06

Мајка жртве након поништавања пресуде Томићу: Моје дијете је поново издано

21

04

Деценија музике и емоције - ансамбл Пале обиљежио 10 година рада

20

59

Градишка: Подстицаји подигли предузећа и очували конкурентност

20

55

ЕУ послала Хрватској двије службене опомене

20

41

"Српска страна веома цијени руски глас разума у Савјету безбједности УН"

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner