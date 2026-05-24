Logo
Large banner

Додик на Међународном форуму о безбједности у Москви

Аутор:

АТВ
24.05.2026 10:11

Коментари:

0
Милорад Додик
Фото: АТВ

У Москви ће од 26. до 28. маја бити организован први Међународни форум о безбједности који ће окупити стране делегације и кључне руске заинтересоване стране, а на скупу би требало да учествује и предсједник СНСД-а Милорад Додик, објавио је руски Савјет безбједности.

На Форуму, чији је главни организатор секретар Савјета безбједности Руске Федерације Сергеј Шојгу, учесници ће бити представници из више области од обавјештајних служби, па до Россотрудничества, агенције културе која отвара руске културне центре у иностранству.

Програм почиње у уторак, 26. маја, конференцијом "Супротстављање неоколонијализму као приоритет за обезбјеђивање земаља глобалне већине" која је заказана у 9.00 часова по московском времену, односно у 10.00 часова по средњоевропском.

Језеро Трн, прогноза

Друштво

Српску чека топлотна "инвазија", ово су најтоплији дани пред нама

У оквиру Форума предвиђено је да буде одржан 14. међународни састанак званичника одговорних за безбједносна питања, низ тематских сесија, научне конференције, округли столови, брифинзи, презентације, билатерални и мултилатерални састанци, те изложбе о специфичним областима рада релевантних руских агенција и организација.

Више од 180 делегација из страних држава и међународних организација позвано је да учествује на Форуму.

Очекује се присуство савјетника за националну безбједност шефова држава, шефова агенција за спровођење закона и специјалних служби, те званичника међународних организација.

На Форуму ће учествовати и амбасадори бројних држава, представници научне заједнице и стручњаци за безбједност.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милорад Додик

Форум

Москва

Сергеј Шојгу

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Језеро у Трну током сунчаног прољећног дана.

Друштво

Српску чека топлотна "инвазија", ово су најтоплији дани пред нама

3 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Откривени детаљи споразума Ирана и САД: Познато на шта ће се обавезати обје стране

3 ч

0
Градоначелник Лакташа Мирослав Бојић

Градови и општине

Бојић: Уз подршку Владе Српске реализација важних пројеката у Лакташима

3 ч

1
Конференција "Требиње 2026 - Градимо регион"

Градови и општине

Конференција "Требиње 2026 - Градимо регион" отвара нову еру инвестиција и развоја

4 ч

0

Више из рубрике

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Имаћемо најбоље кандидате, СНСД ће бити велики побједник избора

4 ч

7
Састанак Минића и Мацута у требињу

Република Српска

Који све пројекти су били у фокусу састанка Минића и Мацута

18 ч

9
Минић у Требињу

Република Српска

Минић након посјете болници Требиње: Обезбиједити све што ова установа треба

22 ч

0
Премијер Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије у Требињу.

Република Српска

У року од 15 дана наставак радова на путу Фоча - Тјентиште

22 ч

0

  • Најновије

13

38

Урнебесна туча два зеца до суза насмијала регион

13

36

Огласио се Кремљ: Руске снаге гађале искључиво војне циљеве

13

35

Без којих докумената не треба кретати на пут?

13

31

Интернет какав познајемо одлази у историју?

13

25

Додик: Мора се побиједити за сигурну будућност народа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner