Минић након посјете болници Требиње: Обезбиједити све што ова установа треба

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је након данашње посјете Болници у Требињу да је задовољан информацијама које је добио.
Најавио је да ће се у наредном периоду видјети да ли је потребно још нешто обезбиједити да би овај објекат имао све што треба као један савремена здравствена установа.
Минић је након посјете са премијером Србије Ђуром Мацутом рекао да је ово прављено за капацитет од 100.000 људи и да су данас разговарали да, када буде изграђен и аеродром, ту буду и собе за љекаре који би долазили са стране јер је и медицински туризам све чешћи.
Премијери Српске и Србије обишли болницу у Требињу
"Треба искористити све. Требиње има капацитет", рекао је Минић новинарима.
Минић сматра да ту постоји потенцијал и капацитет који треба увезати и са медицинским дијелом.
Он је додао да је информисан да овдје постоји потреба за још 12 љекара, а да је више од 70 на специјализацији.
Минић је додао и да му се допала идеја директора да се послије 100 дана рада направи један резиме и о томе упознају Влада и ресорно министарство како би се видјело шта евентуално треба промијенити или обезбиједити да би овај објекат функционисао у правом смислу те ријечи.
Рекао је да је веома задовољан оним што је са колегом Мацутом видио и да су ову прилику искористили да посјете неколико пацијената.
Напоменуо је да су од директора болнице обавијештени да "магнет" ради у три смјене, што значи да је заиста постојала потреба пацијената за тим услугама.
Мацут: Болница Требиње направљена по европским стандардима
Премијер Србије Ђуро Мацут рекао је да је Болница "Свети архиђакон Стефан – 9. јануар" у Требињу најмодернија и направљена по високим европским стандардима на иницијативу тада предсједника Републике Српске Милорада Додика и уз подршку предсједника Србије Александра Вучића.
Мацут је оцијенио да овакви пројекти показују колико је важно улагати у здравство, инфраструктуру и квалитет живота грађана.
Истакао је да здравство не познаје границе, него само квалитет и да је свјестан да и у Републици Српској постоје и клинике, односно службе које се на изузетно добар и висок начин баве дијагностиковањем и лијечењем пацијената који ту живе, али и људи који долазе из Србије.
"Посјетио сам и клиничка одјељења и разговарао са особљем и са пацијентима. Мислим да су и услуга и ниво здравствене заштите који оваква болница може да пружи и пружа стварно јако добра", рекао је Мацут који је обишао Болницу са премијером Републике Српске Савом Минићем и министром здравља и социјалне заштите Аленом Шеранићем.
Он је нагласио да је сарадња у области здравства, специјализације кадра, између Србије и Републике Српске добра и да ће бити настављена и у будуће.
"Мислим да смо отворили неке доста добре теме, а то је како побољшати пружање здравствених услуга, како довести високо специјализоване кадрове који би могли да унапреде рад болнице", рекао је Мацут новинарима.
