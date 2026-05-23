Умро син Данијела Колмана: Имао је свега 14 година

Дјечја интернет звијезда и креатор популарног едукативног програма Данијел Колман, познат као Дани Го, огласио се на Инстаграму и саопштио потресну вијест да је његов 14-годишњи син Ајзак преминуо након борбе са раком усне дупље у трећем стадијуму.
Колман је описао бол који осјећа након губитка сина, истичући да је Ајзак током живота показивао невјероватну снагу упркос тешкој болести.
"О мој слатки дјечаче. Толико тога желим да кажем, али још не знам како. Већ ми јако недостајеш и бол у мом срцу је већи него што могу да поднесем. Али гледајући хиљаде фотографија и снимака ове недјеље, испуњен сам и огромним поносом. Твојих 14 година било је пуно изазова, али си их све савладао невјероватном снагом и некако си задржао своју препознатљиву радост упркос свему. Имао си посебан сјај, Ајзаку! Сјећање на то колико си био вољен и колико је твој живот био испуњен ми даје утјеху. Бити твој отац била је највећа част у животу. Поносан сам на тебе и вољећу те заувијек. Почивај мирно, сине", написао је Данијел.
Колман је раније открио да је његов син боловао од Фанцонијеве анемије, ријетког насљедног обољења које утиче на коштану срж и повећава ризик од развоја малигних болести.
Током лијечења откривени су и додатни здравствени проблеми, укључујући промјене на мозгу и неуролошке компликације.
