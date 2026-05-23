Које поврће се сади у мају: Уз правилну његу имаћете плодове цијелог љета

Аутор:АТВ
Крај маја представља један од најважнијих и најповољнијих периода у години за рад у башти, посебно када је ријеч о садњи поврћа које воли топлоту.
Након нестабилног прољећног времена и могућности касних мразева, сада се стварају идеални услови за биљке које захтијевају топлије земљиште и стабилне температуре како би се брзо укоријениле и ушле у фазу интензивног раста.
Земља је у овом периоду довољно загријана, дани су дужи, а сунчева свјетлост јача, што заједно доприноси бржем развоју садница и ранијем доношењу плодова. Уз редовно заливање, квалитетно припремљено земљиште и основну његу, башта може врло брзо да постане богат извор свјежег поврћа током цијелог љета.
Парадајз је једна од најчешће сађених култура крајем маја. Воли сунчане положаје, растресито и хранљиво земљиште и редовно, али умјерено заливање.
Важно је избјегавати квашење листова како би се смањио ризик од болести. Одмах након садње препоручује се постављање потпоре јер биљка брзо расте и развија тешке плодове.
Паприке су биљке које посебно воле топлоту, због чега им крај маја савршено одговара. Најбоље успијевају на сунчаним и заштићеним мјестима, у земљишту богатом хранљивим материјама.
Пошто имају плитак коријен, захтијевају редовно заливање, нарочито током топлих и сушних дана, како би се обезбиједио стабилан раст и развој плодова.
Краставци су познати по брзом расту и добром приносу у топлом земљишту. Могу се гајити уз мреже или потпоре, што олакшава бербу и чува плодове чистијим.
Потребно им је доста влаге, али је најбоље заливати их директно при коријену како би се избјегле болести листа и обезбиједио здрав развој биљке.
Тиквице су изузетно захвалне за узгој јер брзо расту и дају обилне плодове. Потребно им је довољно простора јер се биљка шири и формира велике листове.
Воле сунце, хранљиво земљиште и редовну влагу, а плодове је најбоље брати док су млади, јер тада имају најљепшу текстуру и укус.
