Које поврће се сади у мају: Уз правилну његу имаћете плодове цијелог љета

23.05.2026 16:35

Крај маја представља један од најважнијих и најповољнијих периода у години за рад у башти, посебно када је ријеч о садњи поврћа које воли топлоту.

Након нестабилног прољећног времена и могућности касних мразева, сада се стварају идеални услови за биљке које захтијевају топлије земљиште и стабилне температуре како би се брзо укоријениле и ушле у фазу интензивног раста.

Земља је у овом периоду довољно загријана, дани су дужи, а сунчева свјетлост јача, што заједно доприноси бржем развоју садница и ранијем доношењу плодова. Уз редовно заливање, квалитетно припремљено земљиште и основну његу, башта може врло брзо да постане богат извор свјежег поврћа током цијелог љета.

Парадајз

Парадајз је једна од најчешће сађених култура крајем маја. Воли сунчане положаје, растресито и хранљиво земљиште и редовно, али умјерено заливање.

Важно је избјегавати квашење листова како би се смањио ризик од болести. Одмах након садње препоручује се постављање потпоре јер биљка брзо расте и развија тешке плодове.

Паприка

Паприке су биљке које посебно воле топлоту, због чега им крај маја савршено одговара. Најбоље успијевају на сунчаним и заштићеним мјестима, у земљишту богатом хранљивим материјама.

Пошто имају плитак коријен, захтијевају редовно заливање, нарочито током топлих и сушних дана, како би се обезбиједио стабилан раст и развој плодова.

Краставац

Краставци су познати по брзом расту и добром приносу у топлом земљишту. Могу се гајити уз мреже или потпоре, што олакшава бербу и чува плодове чистијим.

Потребно им је доста влаге, али је најбоље заливати их директно при коријену како би се избјегле болести листа и обезбиједио здрав развој биљке.

Тиквице

Тиквице су изузетно захвалне за узгој јер брзо расту и дају обилне плодове. Потребно им је довољно простора јер се биљка шири и формира велике листове.

Воле сунце, хранљиво земљиште и редовну влагу, а плодове је најбоље брати док су млади, јер тада имају најљепшу текстуру и укус.

