Мирослав Јанковић упозорио на опасан проблем у Бањалуци

В.д. директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић, упозорио је на опасан проблем у највећем граду Републике Српске, а који се тиче кружних токова.
Говорећи о кружним раскрсницама на источном транзиту у Бањалуци, он је рекао да кружни токови сами по себи могу убрзати саобраћај, али само ако су урађени на основу квалитетних анализа и у складу са техничким прописима.
Он је као посебан проблем издвојио пјешачки саобраћај код кружног тока код "Меркатора", наводећи да технички прописи не предвиђају кретање пјешака у нивоу на раскрсницама са двије траке у оба смјера.
Јанковић је истакао да су "Путеви" са градом Бањалука потписали споразум за тај кружни ток, те да је град био у обавези урадити пројектну документацију и изабрати извођача радова, али да питање пјешака није ријешено на добар начин.
"Тај пјешачки саобраћај би требао да буде денивелисан. Дакле, или издигнут изнад коловоза или спуштен испод", рекао је Јанковић.
Он је указао да је сличан проблем и код кружног тока код "Аудија", гдје је првобитно, према уговору са градом Бањалука, била планирана пасарела или потходник, али да се касније утврдило да то Град није уврстио у уговор.
"Ми тражимо техничка рјешења како би превазишли тај проблем", навео је Јанковић у подкасту "Срне".
Он је истакао да "Путеви Републике Српске" већ разрађују рјешења за регулисање пјешачког саобраћаја на источном транзиту, те изразио очекивање да ће постојати сарадња са Градом Бањалука у чијој је надлежности то питање.
Јанковић је упозорио да на том дијелу источног транзита дневно саобраћа 25.000 возила, због чега је неопходно повећати безбједност пјешака.
"Сваких шест-седам мјесеци у току године се дешава на том дијелу саобраћајна незгода, конфликтна са пјешаком и возилом. Пасарелом или потходником то би било потпуно неутралисано", навео је Јанковић.
