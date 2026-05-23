Logo
Large banner

Мирослав Јанковић упозорио на опасан проблем у Бањалуци

Аутор:

АТВ
23.05.2026 15:51

Коментари:

0
Кружни ток код Меркатора саобраћај аута
Фото: ATV

В.д. директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић, упозорио је на опасан проблем у највећем граду Републике Српске, а који се тиче кружних токова.

Говорећи о кружним раскрсницама на источном транзиту у Бањалуци, он је рекао да кружни токови сами по себи могу убрзати саобраћај, али само ако су урађени на основу квалитетних анализа и у складу са техничким прописима.

Он је као посебан проблем издвојио пјешачки саобраћај код кружног тока код "Меркатора", наводећи да технички прописи не предвиђају кретање пјешака у нивоу на раскрсницама са двије траке у оба смјера.

Стопала ноге

Здравље

Зашто ''трнце'' у стопалима не треба игнорисати: Реагујте на вријеме

Јанковић је истакао да су "Путеви" са градом Бањалука потписали споразум за тај кружни ток, те да је град био у обавези урадити пројектну документацију и изабрати извођача радова, али да питање пјешака није ријешено на добар начин.

"Тај пјешачки саобраћај би требао да буде денивелисан. Дакле, или издигнут изнад коловоза или спуштен испод", рекао је Јанковић.

Он је указао да је сличан проблем и код кружног тока код "Аудија", гдје је првобитно, према уговору са градом Бањалука, била планирана пасарела или потходник, али да се касније утврдило да то Град није уврстио у уговор.

"Ми тражимо техничка рјешења како би превазишли тај проблем", навео је Јанковић у подкасту "Срне".

Пасарела могуће рјешење за већу безбједност пјешака на источном транзиту

Он је истакао да "Путеви Републике Српске" већ разрађују рјешења за регулисање пјешачког саобраћаја на источном транзиту, те изразио очекивање да ће постојати сарадња са Градом Бањалука у чијој је надлежности то питање.

Недељко Ламбета

Друштво

Ламбета открио шта ће бити са старом требињском болницом

Јанковић је упозорио да на том дијелу источног транзита дневно саобраћа 25.000 возила, због чега је неопходно повећати безбједност пјешака.

"Сваких шест-седам мјесеци у току године се дешава на том дијелу саобраћајна незгода, конфликтна са пјешаком и возилом. Пасарелом или потходником то би било потпуно неутралисано", навео је Јанковић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Мирослав Јанковић

Путеви Републике Српске

Бањалука

Кружни ток

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Мирослав Јанковић

Бања Лука

Јанковић о саобраћајном колапсу у Бањалуци: Посао је радио неко чија професија то није

6 ч

0
VIVIA RUN & MORE WEEKEND

Бања Лука

Бањалука овог викенда домаћин Run&More Weekend фестивала

8 ч

0
VIVIA RUN & MORE WEEKEND

Бања Лука

Vivia Run&More Weekend 23. и 24. маја у Бањалуци

20 ч

0
Неле Карајлић у Бањалуци представио „Пијани брод“ - нови албум као снажан ауторски искорак

Бања Лука

Неле Карајлић у Бањалуци представио „Пијани брод“ - нови албум као снажан ауторски искорак

1 д

0

  • Најновије

17

15

Тежак судар у БиХ, саобраћај отежан

17

08

Народ прича: Седмочлана породица Бановић из Кнежева с љубављу чува своје стадо и традицију

17

05

Омражене сандале из Југославије ће бити у тренду овог љета

16

59

Самохрани отац из Бањалуке од овчарства школује дјецу и чува огњиште

16

52

Најљепши људи се рађају у овом знаку хороскопа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner