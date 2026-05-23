Ламбета открио шта ће бити са старом требињском болницом

Аутор:АТВ
Директор требињске Болнице Недељко Ламбета изјавио је да су договорили са премијером Србије да та здравствена установа као и до сада има помоћ љекара из Клиничког центра Србије и из других здравствених установа, посебно у интервентној кардиологији која је нова област у Требињу и Херцеговини.
Он је захвалио премијерима на посјети требињској болници, наводећи да су на заједничком састанку резимирали шта је све урађено за првих 80 дана рада те нове здравствене установе.
Минић након посјете болници Требиње: Обезбиједити све што ова установа треба
"Указали смо премијерима и министру здравља и социјалне заштите Републике Српске Алену Шеранићу шта је све Херцеговина добила са овим новим објектом болнице у Требињу", истакао је Ламбета.
Он је додао да су на састанку разговарали и о проширења услуга и нових капацитета.
"Имамо и стари објекат болнице у Требињу гдје планирамо да отворимо нови палијативни дио и да уведемо још неке нове услуге", рекао је Ламбета.
