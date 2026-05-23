Ламбета открио шта ће бити са старом требињском болницом

23.05.2026 15:33

Недељко Ламбета
Директор требињске Болнице Недељко Ламбета изјавио је да су договорили са премијером Србије да та здравствена установа као и до сада има помоћ љекара из Клиничког центра Србије и из других здравствених установа, посебно у интервентној кардиологији која је нова област у Требињу и Херцеговини.

Он је захвалио премијерима на посјети требињској болници, наводећи да су на заједничком састанку резимирали шта је све урађено за првих 80 дана рада те нове здравствене установе.

"Указали смо премијерима и министру здравља и социјалне заштите Републике Српске Алену Шеранићу шта је све Херцеговина добила са овим новим објектом болнице у Требињу", истакао је Ламбета.

Он је додао да су на састанку разговарали и о проширења услуга и нових капацитета.

"Имамо и стари објекат болнице у Требињу гдје планирамо да отворимо нови палијативни дио и да уведемо још неке нове услуге", рекао је Ламбета.

