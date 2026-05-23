Продужен притвор троструком убици из Црне Горе

АТВ
23.05.2026 16:13

Хапшење Вехида Мурића, који се сумњичи да је у Подгорици починио троструко убиство
Вехиду Мурићу /25/, који је осумњичен за троструко убиство на Старом аеродрому у Подгорици, продужен је притвор за још два мјесеца.

Мурић је осумњичен да је у ноћи између 20. и 21. априла ножем убио браћу Дениса /28/ и Незрина Хота /27/ из Рожаја и Кенана Мираљемовића из Новог Пазара.

Притвор му је продужен због опасности од бјекства, утицаја на свједоке и ради несметаног вођења кривичног поступка јер је ријеч о кривичном дјелу за које је прописана казна затвора већа од 10 година, саопштено је из Вишег суда.

