Продужен притвор троструком убици из Црне Горе

Вехиду Мурићу /25/, који је осумњичен за троструко убиство на Старом аеродрому у Подгорици, продужен је притвор за још два мјесеца.
Мурић је осумњичен да је у ноћи између 20. и 21. априла ножем убио браћу Дениса /28/ и Незрина Хота /27/ из Рожаја и Кенана Мираљемовића из Новог Пазара.
Притвор му је продужен због опасности од бјекства, утицаја на свједоке и ради несметаног вођења кривичног поступка јер је ријеч о кривичном дјелу за које је прописана казна затвора већа од 10 година, саопштено је из Вишег суда.
(СРНА)
