Откривене посљедње ријечи Јована Вукотића: Нови детаљи убиства

Нови језиви детаљи појавили су се у истрази ликвидације Јована Вукотића, који је убијен 8. септембра 2022. године у Истанбулу.
Подигнута је допунска оптужница према којој доживотни затвор пријети појединцима попут турских криминалаца Бариша Бојуна и Биналија Џамгеза. Такође, вјерује се да је кључну улогу у убиству вође "шкаљарског клана" имао његов возач Емре Карагач, који је убицама пружио инсајдерске информације.
Десет дана након убиства, полиција је примила дојаву путем имејла којом је разоткривено да "кавачки клан" стоји иза ове ликвидације, што се и претпостављало, али откривене су и кључне особе у организацији убиства које се крију у Истанбулу.
Вођа "кавчана" Радоје Звицер планирао је још 2020. године велику операцију у Турској како би елиминисао вођу супарничког "шкаљарског клана" Јована Вукотића, кога је сматрао одговорним за покушај атентата на њега у Украјини.
У допунској оптужници коју је 14. маја ове године подигао Хасан Џејхун, тужилац за организовани криминал у Канцеларији главног јавног тужиоца у Истанбулу, именовано је шест осумњичених: Ајхан Арслан, Бариш Бојун, Бинали Дениз Џамгез, Фарук Ерик, Радоје Звицер и Владимир Бакоч, који се терете за организацију убиства Јована Вукотића и Риста Мијановића, отетог, мученог и убијеног 2020, такође у Турској.
Тужилац је затражио доживотну казну затвора и додатне затворске казне за Бариша Бојуна и Биналија Џамгеза, вође банди "Бојунлар" и "Џамгез", познатих као нове мафијашке структуре у Турској, због кривичних дјела "оснивање организације ради вршења злочина" и "подстрекивање на убиство са предумишљајем".
Појавили су се и нови детаљи у вези са смрћу Јована Вукотића и његове "десне руке", Риста Мијановића.
Откривено је како је успостављена веза између "кавчана" и припадника турских банди које су учествовале у ликвидацијама.
Утврђено је да је Бинали Џамгез, вођа банде са сједиштем у Измиру, који је тренутно притворен у Црној Гори чекајући екстрадицију, дијелио ћелију у Подгорици са високопозиционираним "кавчанима" Видојем Станишићем, Предрагом Миротићем, Александром Вељонићем, Александром Ђурдевцем и Игором Машановићем.
Према писању листа "Сабах", два мобилна телефона и картице заплијењене током претреса ћелије 27. октобра 2022. године доказ су да се организација Вукотићевог убиства дјелимично водила и из затвора. Такође, "кавчани" су се зближили и са криминалним организацијама које предводе Барис Бојун и Бинали Камгез, све ради Вукотићевог убиства.
Утврђено је да је мјесецима праћен Вукотићев сваки корак уз помоћ три различита ГПС уређаја скривена на његовом возилу, а докази указују да је у томе учествовао и његов возач Емре Карагач, који је послије убиства вође "шкаљараца" обрисао своје апликације за размјену порука.
Логистиком око ликвидације Вукотића командовао је Радоје Живковић, а управо са његовог телефона послије хапшења у Турској скинути су важни подаци који су послужили као својеврсни дигитални дневник припреме убиства. Да је Вукотић слутио шта му се спрема, свједочи да је на дан смрти својој жени рекао: "Спреми се, спакуј ствари, одлазимо", открили су истражитељи.
Према признању возача Карагача, неколико минута прије смрти, у њиховом посљедњем разговору током вожње, Вукотић га је изненада питао: "Шта радите са својим мртвима, гдје их сахрањујете?".
Убрзо након овог питања, нападачи на мотоциклима су отворили ватру. Свједоци су изјавили да је одмах након престанка пуцњаве, неидентификована особа пришла тешко рањеном Вукотићу и снимила га мобилним телефоном. Вјерује се да је то снимак који је требало да докаже наручиоцима да је егзекуција завршена.
Већ поменута дојава полицији десет дана касније открила је не само да иза овог злочина стоји "кавачки клан", већ и да се Радоје Живковић крије у Истанбулу и да му помажу Мурат Полат, Ајше Сипахи и Асија Јуксел. Ове конкретне информације довеле су до хапшења Живковића, званог "Марио", и других кључних "играча" у овој ликвидацији.
Допунска оптужница такође садржи детаље у вези са убиством "шкаљарца" Риста Мијановића, који је користио псеудоним "Али МАТИЋ". Фотографије које приказују мучење Мијановића, отетог 11. септембра 2020. године, а вјерује се да је убијен 10. новембра исте године, пронађене су на флешу одузетом од Живковића. Након што је тијело мушкарца сахрањено у башти виле Жељка Бојанића, спроведена је велика операција чишћења под изговором да се кућа реновира како би се уништили докази.
Зидови мучилишта били су прекривени огледалима, плочице су замијењене, а конструкција базена гдје је тијело сахрањено је срушена и замењена сауном. Тринаест камиона земље је избачено из виле на градилиште у Саријеру како би се тијело премјестило и камуфлирала локација, чиме би се прикрили докази.
Пресуда је изречена у Истанбулу 7. фебруара 2025. године. Суд је осудио Радоја Живковића на две доживотне казне затвора за "убиство са предумишљајем" Риста Мијановића и Јована Вукотића, и додатне затворске казне за формирање организоване криминалне групе и фалсификовање.
Жељко Бојанић, власник виле у којој је Мијановић мучен, добио је доживотну казну затвора за "убиство са предумишљајем", док су Јакуп Доган и Емирџан Сумер, који су повукли обарач и возили мотоцикл у атентату на Вукотића, такође осуђени на доживотну робију.
Фуркан Јешил, Еланур Туна, Есат Џандан и Ерди Ертан, који су пружали надзор и логистичку подршку у припреми атентата, осуђени су на по 14 година и 7 месеци затвора за "помагање и подржавање убиства са предумишљајем".
