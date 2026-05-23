Најмање 27 људи повријеђено у судару трамваја: Поремећен трамвајски саобраћај у њемачком граду

23.05.2026 16:23

Фото: Pexels

Најмање 27 људи повријеђено је у судару два трамваја у центру Диселдорфа, саопштено је из службе за хитне случајеве.

Како су додали, петоро је задобило тешке повреде.

Екипе хитне помоћи брзо су стигле на лице мјеста и збринуле десетине људи.

Медицинску помоћ добило је још 28 особа, али нису повријеђене. Већина путника је успјела сама да напусти оштећена возила, преноси Синхуа.

Судар је пореметио трамвајски саобраћај широм центра града.

За сада није познато шта је довело до судара.

(СРНА)

