Омражене сандале из Југославије ће бити у тренду овог љета

23.05.2026 17:05

Сандале које су некада биле у моду поново у тренду, изложене у бутику.
Фото: citybeautybelgrade/Instagram/Screenshot

Мода посљедњих година упорно копа по прошлости, али мало који повратак изазива толико подијељених реакција као пластичне сандале из седамдесетих и осамдесетих.

Оне које су некада биле незаобилазан дио љетовања у Југославији данас су поново завршиле у излозима, а овог љета и званично се враћају као велики тренд.

Прошетали смо београдским радњама и примијетили да су „jelly” модели практично свуда — од равних пластичних сандала у пастелним бојама до провидних балетанки које изгледају као да су директно стигле из породичних албума са мора. Неки их гледају са чистом носталгијом, док други не могу да вјерују да се тренд који су једва преживјели у дјетињству поново носи.

За многе на простору бивше Југославије ове сандале аутоматски буде успомене на Југопластику, фабрику која их је масовно производила и продавала по приступачним цијенама. Биле су дио готово сваког љетовања — носиле су се на плажи, по граду, на бетонираним ривама и око базена. Многи их и данас памте као идеалну заштиту од морских јежева, док се други са смијехом присјећају жуљева и карактеристичног мириса пластике који је обиљежио једно вријеме.

Нови талас „jelly” сандала

Ипак, нова верзија овог тренда долази у много модернијем издању. Овог љета посебно су популарне:

  • провидне "jelly" балетанке
  • мрежасте пластичне сандале
  • модели са платформом
  • пастелне и шљокичасте верзије
  • минималистичке гумене сандале инспирисане медитеранским стилом
И док једни тврде да је ово најслађи повратак носталгије који смо дуго видјели, други сматрају да неке трендове ипак треба оставити у прошлости.

Једно је сигурно — пластичне сандале поново су стигле на велика врата, а љето 2026. тешко ће проћи без њих.

(City Magazine)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

