Logo
Large banner

Детаљи тешке несреће у Хрватској: Једна особа погинула, више повријеђених

Аутор:

АТВ
23.05.2026 17:30

Коментари:

0
Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Једна особа је погинула, а пет је повријеђено у судару аутомобила и комбија на улазу у тунел Свети Илија у Сплитско-далматинској жупанији.

Хрватски медији пишу да је у директном судару смртно страдао страни држављанин, а да је међу повријеђенима и дијете.

Марко Рубио

Свијет

Рубио: Остварен одређени напредак у спору између Вашингтона и Ирана

Повријеђени су превезени на пружање љекарске помоћи у КБЦ Сплит, а по један број је стигао и хеликоптер Хитне медицинске службе.

Из сплитске полиције су навели да се тешка саобраћајна несрећа догодила око 13.20 часова код улаза у тунел са стране Загвозда.

Удес код Јабланице

Хроника

Тежак судар у БиХ, саобраћај отежан

Пут и тунел су затворени за саобраћај док траје увиђај.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хрватска

Саобраћајна несрећа

погинули

Хитна помоћ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сандале које су некада биле у моду поново у тренду, изложене у бутику.

Стил

Омражене сандале из Југославије ће бити у тренду овог љета

4 ч

0
Драган Вукелић самохрани отац из села Перван код Бањалуке од овчарства школује дјецу и чува огњиште

Бања Лука

Самохрани отац из Бањалуке од овчарства школује дјецу и чува огњиште

4 ч

0
Дјевојка се смије и држи жути балон у руци

Занимљивости

Најљепши људи се рађају у овом знаку хороскопа

4 ч

0
Јован Вукотић вођа Шкаљарског клана убијен у Истанбулу

Регион

Откривене посљедње ријечи Јована Вукотића: Нови детаљи убиства

4 ч

0

Више из рубрике

Јован Вукотић вођа Шкаљарског клана убијен у Истанбулу

Регион

Откривене посљедње ријечи Јована Вукотића: Нови детаљи убиства

4 ч

0
Хапшење Вехида Мурића, који се сумњичи да је у Подгорици починио троструко убиство

Регион

Продужен притвор троструком убици из Црне Горе

5 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Бруталан напад на матуранте у Загребу: Једном од њих избијени зуби

5 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Тешка несрећа у Хрватској, међу повријеђенима и дијете

6 ч

0

  • Најновије

20

41

Србија је у полуфиналу - понизила Албанију усред Тиране

20

36

Потпорни зид пао на радника, није му било спаса

20

32

Пронађена дјевојчица која је нестала синоћ

20

29

Развела се дан након вјенчања због шале младожење

20

12

Лоша прогноза: Шта ће бити с горивом ако се сукоб у Ирану сутра заврши

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner