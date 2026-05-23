Детаљи тешке несреће у Хрватској: Једна особа погинула, више повријеђених

Једна особа је погинула, а пет је повријеђено у судару аутомобила и комбија на улазу у тунел Свети Илија у Сплитско-далматинској жупанији.
Хрватски медији пишу да је у директном судару смртно страдао страни држављанин, а да је међу повријеђенима и дијете.
Повријеђени су превезени на пружање љекарске помоћи у КБЦ Сплит, а по један број је стигао и хеликоптер Хитне медицинске службе.
Из сплитске полиције су навели да се тешка саобраћајна несрећа догодила око 13.20 часова код улаза у тунел са стране Загвозда.
Пут и тунел су затворени за саобраћај док траје увиђај.
(СРНА)
