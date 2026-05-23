Рубио: Остварен одређени напредак у спору између Вашингтона и Ирана

Аутор:АТВ
Амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је данас да је остварен одређени напредак у спору између Вашингтона и Ирана и да би Сједињене Америчке Државе наредних дана могле да имају "нешто да саопште" тим поводом.
- Постигнут је одређени напредак, чак и док сада разговарам са вама ради се на томе. Постоји могућност да ћемо, било касније данас, сутра или за неколико дана, имати нешто да саопштимо - рекао је Рубио новинарима током посете Њу Делхију, преноси Ројтерс.
Ирански министар спољних послова Абас Аракчи, који је разговарао телефоном са шефовима дипломатија Ирака, Турске и Катара, обавијестио је ирачког колегу Фуада Хусеина да је у претходној рунди преговора између Техерана и Вашингтона остварен одређени напредак, посебно у вези са новим преговарачким документом.
Саговорници су истакли улогу Пакистана у посредовању и оцијенили да Исламабад доприноси успјеху преговора, уз напомену да у преговорима учествује и Катар.
Техеран тренутно разматра најновији амерички приједлог за могући споразум којим би био окончан скоро тромјесечни сукоб који је уздрмао енергетска тржишта и довео до раста цијена горива.
Према наводима извора ЦБС-а, амерички приједлог прослеђен је Ирану у среду, уз упозорење да би одбијање, како је наведено, "коначне понуде" довело до наставка војних напада.
(ТАНЈУГ)
