Српска пјевачица свирепо претучена

Бивша такмичарка емисије "Никад није касно" и пјевачица Снежана Павловић, о којој се у јавности недавно поново говорило након што је испливао снимак њеног пјевања, данас живи у Старој Пазови, у малој кући од плоча и стиропора.
У исповести за домаће медије отворила је душу и открила да се, након тешког периода који је проживјела са супругом, вратила код оца, гдје је и почела да се бави пјевањем.
Међутим, како наводи, ни у каснијем периоду није пронашла мир. Након проблема са мајком, за коју каже да је била душевни болесник, затим маћехом која ју је изгладњивала и свекрвом која ју је малтретирала, доживјела је и тешка искуства са сарадником који ју је, како тврди, физички злостављао.
"Од мужа сам отишла када сам имала 21 годину и вратила сам се код оца у кућу. Тада сам почела да пјевам. Након неког времена преселила сам се у стан у Ваљеву и тада сам упознала једног хармоникаша који је од мене направио најбољу пјевачицу. Три године сам учила пјесме, а потом сам почела да пјевам и мушке и женске нумере. Он је свирао изузетно и нисам жељела без њега да наступам. Велике паре смо тада зарађивали. Имао је велики кофер од хармонике и ја сам га стално пунила, али је он узимао и моје и своје паре, није ме исплаћивао", испричала је Снежана.
Додала је и да је у том периоду доживјела непријатну ситуацију на једном вишедневном наступу.
"Једном сам певала свадбу три дана и три ноћи, нисам знала гдје се налазим, а они су за другим столом дијелили све паре које сам ја зарадила. Нисам се ништа питала. Пара је било као шаше, а он узме и мој дио стави у џеп", навела је она.
Потом је описала и, како тврди, физичко насиље које је трпјела од најближег сарадника, истичући да је била третирана као да нема право гласа.
"Вукао ме је по становима и тукао ме у сваком. Тада сам била млада, имала њежно лице, гдје год би ме ударио остајала ми је масница. Коса ми је била преко ока како људи не би видјели моје повреде и тако сам наступала. Тукао ме је да не бих тражила новац", рекла је она, па наставила:
"Једном сам рекла да више не желим да пјевам без исплате, да хоћу свој дио. Тада ме је брутално претукао… Били смо у дворишту и толико ме је истукао да више нисам смјела да тражим новац", испричала је за Телеграф.
