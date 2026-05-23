Аутомобил смрскан у тешкој несрећи: Отежан саобраћај у овом дијелу БиХ

23.05.2026 18:10

Смрскан аутомобил у саобраћајној несрећи код Коњица, мјесто Подорашац, 23.05.2026.
Тешка саобраћајна несрећа се догодила у мјесту Подорашац које се налази на подручју општине Коњиц.

Из МУП-а ХНК су за Klix.ba потврдили да је дошло до несреће, али немају информације о евентуалним повријеђеним особама ни узроку несреће.

Предњи дио аутомобила је смрскан. У несрећи је учествовало и једно теретно возило.

Судећи према регистрацијским таблицама, ради се о возилу с подручја Сплитско-далматинске жупаније.

Возачима се препоручује опрез при вожњи у овој дионици уз напомену да се саобраћај одвија наизмјеничном траком.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

