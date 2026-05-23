Потпуно обустављен саобраћај возова у Србији

23.05.2026 18:38

Жељезнички саобраћај у Србији потпуно је обустављен након анонимне дојаве о постављеним експлозивним направама у возовима и депоима.

Жељезнички саобраћај на територији Србије јутрос је потпуно заустављен након анонимне дојаве о постављеним експлозивним направама у свим долазним возовима и депоима, саопштило је предузеће “Инфраструктура железнице Србије”.

Како су навели, дежурни жељезнички диспечери примили су дојаву јутрос у 3.06 часова, након чега су одмах обавијештени припадници Министарства унутрашњих послова Србије.

“Надлежни државни органи предузимају мере како би се проверили возови и депои, са циљем очувања безбедности железничког саобраћаја, путника, корисника услуга и запослених”, наведено је у саопштењу.

Из предузећа су додали да се чекају даље инструкције надлежних органа о наставку организовања жељезничког саобраћаја.

Претходно је компанија “Србијавоз” саопштила да је “Инфраструктура железнице Србије” од 4.15 часова до даљег обуставила саобраћај свих возова на жељезничкој мрежи Србије.

За сада нема информација колико ће обустава трајати, док надлежне службе врше провјере возова и депоа широм земље.

