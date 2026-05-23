Двојица америчких конгресмена стигла у БиХ, састаће се с Караном

Отправник послова у Амбасади Сједињених Америчких Држава у Босни и Херцеговини Џон Гинкел данас је на аеродрому Сарајево дочекао америчке конгресмене Кита Селфа и Сухаса Субрамањама.
Из Амбасаде САД саопштено је да делегација борави у БиХ како би разговарала о регионалној стабилности, сигурности и наставку партнерства између двије земље.
"Добродошли у БиХ. Конгресна делегација у посјети је БиХ како би разговарала о регионалној стабилности, сигурности и нашем континуираном партнерству са БиХ", наведено је у објави Амбасаде САД на платформи "Икс“.
Welcome to Bosnia and Herzegovina! Chargé d'Affaires a.i. John Ginkel greeted @RepKeithSelf and @RepSuhas as they arrived in Sarajevo today. The Congressional delegation is visiting Bosnia and Herzegovina to discuss regional stability, security, and our continued partnership with… pic.twitter.com/KzOEoswL0J— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) May 23, 2026
Како је најављено из Кабинета предсједника Републике Српске конгресмени ће се у недјељу састати са предсједником Синишом Караном.
Састанак ће бити одржан у 10.00 часова у сједишту Владе Републике Српске у Источном Сарајеву, најављено је из Кабинета предсједника Републике.
