Двојица америчких конгресмена стигла у БиХ, састаће се с Караном

23.05.2026 18:34

Гинкел дочекао америчке конгресмене у Сарајеву
Фото: Screenshot / X

Отправник послова у Амбасади Сједињених Америчких Држава у Босни и Херцеговини Џон Гинкел данас је на аеродрому Сарајево дочекао америчке конгресмене Кита Селфа и Сухаса Субрамањама.

Из Амбасаде САД саопштено је да делегација борави у БиХ како би разговарала о регионалној стабилности, сигурности и наставку партнерства између двије земље.

"Добродошли у БиХ. Конгресна делегација у посјети је БиХ како би разговарала о регионалној стабилности, сигурности и нашем континуираном партнерству са БиХ", наведено је у објави Амбасаде САД на платформи "Икс“.

Како је најављено из Кабинета предсједника Републике Српске конгресмени ће се у недјељу састати са предсједником Синишом Караном.

Састанак ће бити одржан у 10.00 часова у сједишту Владе Републике Српске у Источном Сарајеву, најављено је из Кабинета предсједника Републике.

