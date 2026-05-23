Мањак кадра у новој требињској болници

Аутор:Бојан Носовић
Премијери Српске и Србије, Саво Минић и Ђуро Мацут разговарали су са руководством требињске болнице "Свети архиђакон Стефан – 9. јануар.
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да је задовољан информацијама које је добио и да ће се у наредном периоду видјети да ли је потребно још нешто обезбиједити да би овај објекат имао све што треба као један савремена здравствена установа.
Нова Болница у Требињу већ увелико оправдава своје постојање али и изненађује оне који први пут сврате. Већ се види и оно што фали а највише фали медицинара рекао је директор предсједницима Влада Српске и Србије.
"Са премијером Владе Србије смо договорили да имамо помоћ као што смо и имали од љекара из Клиничког центра Србије и других установа из Србије да нам помогну поготово да нам помогну у интервентној кардиологији која је нова област", каже директор болнице Недељко Ламбета.
Фали и средњи медицински кадар не само у Требињу него у цијелој регији каже први човјек српске Владе и доктор ендокринологије Ђуро Мацут. Истиче да је ова болница одлично организована и вјерује да ће у ову здравствену установу долазити пацијенти из сусједних земаља.
"Здравство не познаје границе, заправо препознаје само квалитет који можете добити. Ја сам потпуно свјестан тога да у Републици Српској постоје службе које се баве на добар и висок начин дијагностиковањем и лијечењем пацијената", рекао је премијер Србије Ђуро Мацут.
Ускоро ће 100 дана рада нове болнице и то ће бити прилика да се сумирају све новине и постигнућа , то нестрпљиво чека предсједник Владе Српске. Саво Минић каже да ће размотрити све захтјеве Болнице у Требињу.
"Да видимо шта је то што можемо и шта још требамо да промијенимо и обезбиједимо да би овакав објекат са свим пратећим садржајима и са медицинским особљем које је неопходно функционисао у правом смислу те ријечи", поручује премијер Српске Саво Минић.
Посјету Требињу Предсједник Владе Србије Ђуром Мацут је искористио и да поздрави своје колеге, свратио је на симпозијум доктора ендокринологије. Ова манифестација на југу Српске траје два дана и окупља докторе из цијелог региона, стигло их је око 70.
