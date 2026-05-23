Logo
Large banner

Колеге се срцепарајућим стиховима опростиле од полицајца Немање Алемпића

Аутор:

АТВ
23.05.2026 15:27

Коментари:

0
Немања Алемпић, полицајац из Бијељине погинуо у саобраћајној несрећи
Фото: Приватна архива

Млади полицијски службеник и студент Правног факултета, Немања Алемпић (25), трагично је изгубио живот у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у мјесту Угљевичка Обријеж код Угљевика.

Несрећа се десила у раним јутарњим часовима 11. маја када је Алемпић, возећи аутомобил марке "Голф“, под још увијек нерасвијетљеним околностима изгубио контролу над возилом и слетио са пута.

Минић у Требињу

Република Српска

Минић након посјете болници Требиње: Обезбиједити све што ова установа треба

Иако су љекарске екипе брзо реаговале, младом полицајцу није било спаса, а вијест о његовој прераној смрти у двадесет петој години живота дубоко је потресла његову родну Бијељину, али и Брчко гдје је градио своју академску будућност.

Брчко и околина завијени су у црно након трагичне вијести о прераној смрти Немање Алемпића, младог човјека чији је животни пут прекинут у тренутку када је највише обећавао. Вијест о саобраћајној несрећи у којој је Немања изгубио живот оставила је у невјерици његову породицу, радне колеге из полиције, али и академску заједницу Универзитета "Привредна академија“ Брчко, гдје је Немања био узоран студент Правног факултета.

Немања је успјешно балансирао између изузетно захтјевног посла и академских обавеза. Као активни припадник полиције, свакодневно је бринуо о безбједности својих суграђана на терену, док је у студентској клупи са великим жаром изучавао правне науке, желећи да се додатно усаврши у својој професији.

hitna pomoc

Хроника

Преминуо дјечак који се 13 дана борио за живот након тешке несреће

Поред неспорног труда који је улагао у посао и студије, приватно је био максимално посвећен својим најмилијима, градећи дом испуњен љубављу и топлином за своју младу породицу, којој ће заувијек остати највећи понос.

Декан и проректор: "Био је човјек части, пристојности и великог срца“

Губитак младог студента дубоко је потресао руководство и професоре Универзитета, који о Немањи говоре с огромним поштовањем.

Декан Правног факултета присјетио се својих првих сусрета с Немањом и његовим братом, који су заједно уписали право:

"Као професор на Правном факултету први пут сам за нашег Нецу чуо као за двојицу браће Алемпић који су уписали право. Рекли су ми: ‘Један је већ активни полицајац, а други жели то да буде.’ Закључио сам, као некадашњи полицајац – браћа воле службу, то морају бити одлични студенти, а прије свега људи", рекао је декан и додао:

"Комуницирајући с њим кроз наставу, видио сам да је Немања јако одговоран и озбиљан студент, породичан човјек којег интересују правне науке везане за његов посао. Размишљао сам – па он хоће да обавља посао полицајца најбоље могуће! У нашим дискусијама, Немања је испољавао невјероватно разумијевање чак и према прекршиоцима закона, говорећи: ‘Професоре, и они су људи’. Расправљали смо о потреби да се ти прекршиоци поправе, да и они имају људска права… Поново и на крају – и они су људи. Нецо је био активан и радан студент. Сјећам се правне клинике, гдје храбро, као студент, даје изјаву новинарима… То је био наш Нецо. Нека ти Бог душу прости".

Саво Минић

Република Српска

У року од 15 дана наставак радова на путу Фоча - Тјентиште

Од Немање се бираним ријечима опростила и проректор за академска питања Универзитета “Привредна академија” Брчко, Есма Хасанбашић. Она је истакла да одлазак младог човјека увијек оставља тишину коју је тешко описати ријечима, посебно када је ријеч о неком ко је био толико посвећен породици, служби и образовању.

"Немања није био само студент нашег универзитета. Био је млади полицајац, човјек одговорности и части, супруг који је тек започео брачни живот и отац мале кћеркице којој ће његово име и љубав остати трајна снага и успомена“, навела је проректор Хасанбашић, додајући да ће га сви памтити по његовој мирноћи, пристојности и жељи да гради бољу будућност за своју заједницу.

У име Универзитета и у своје лично име, упутила је најдубље саучешће породици и колегама: "Драги Немања, хвала ти на свему. Нека ти је вјечни мир и слава".

Стихови у сузама: Посљедњи поздрав колега са факултета

Можда најемотивнији опроштај стигао је од оних с којима је Немања дијелио студентске клупе.

Сломљени тугом због губитка искреног друга, студенти Правног факултета написали су пјесму у знак поштовања и вјечне љубави према свом “Неци”.

Прочитајте ове дирљиве стихове који сламају и најтврђа срца:

"СТУДЕНТИ СТУДЕНТУ

ТОГ КОБНОГ ЈУТРА ЖУРИО СИ КУЋИ,

НИ СЛУТИО НИСИ ДА ЋЕ СРЦЕ СТАТИ И ПУЋИ.

ЖУРИО СИ У ЗАГРЉАЈ ПОРОДИЦЕ СВОЈЕ,

АЛ’ СУДБИНА НЕКАД УЗМЕ НАЈБОЉЕ.

ВЕЛИКУ НЕПРАВДУ ДОЖИВЈЕСМО СВИ,

ЗАШТО, ДРУЖЕ, ТАКО РАНО ОДЕ НАМ ТИ?

ЧАСТ МИ ЈЕ ШТО САМ ПОЗНАВАО ТЕБЕ И ТВОЈЕ,

ИАКО ЈЕ ДАНАС ПРЕТУЖНО СРЦЕ МОЈЕ.

ПОСЛИЈЕ ТЕБЕ ОСТАДЕ ВЕЛИКИ БОЛ И ТУГА,

ТО НАЈБОЉЕ ЗНА ОНАЈ КО ИЗГУБИ ПРИЈАТЕЉА И ДРУГА.

ПАМТИЋЕМО ТЕ ПО ДОБРОТИ,

ЧИСТОМ СРЦУ, ХРАБРОСТИ, ОСМИЈЕХУ И ЉУДСКОМ ОБРАЗУ.

ВИДЈЕЋЕМО СЕ ЈЕДНОГ ДАНА НА НЕКОМ БОЉЕМ СВИЈЕТУ,

ПОЧИВАЈ У МИРУ, ДРУЖЕ, И НЕКА ТЕ АНЂЕЛИ ПРАТЕ У ЛЕТУ".

Немања Алемпић оставио је неизбрисив траг у срцима свих који су га познавали, као узоран полицајац, предан студент, али прије свега као добар и племенит човјек.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Немања Алемпић

Саобраћајна несрећа

несрећа

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Премијер Владе Републике Српске Саво Минић и премијер Србије Ђуро Мацут током обиласка болнице у Требињу.

Градови и општине

Премијери Српске и Србије обишли болницу у Требињу

3 ч

0
Премијер Владе Републике Србије Ђуро Мацут на конференцији за медије у Требињу.

Градови и општине

Мацут: Аеродром ће потпуно трансформисати овај дио Српске

4 ч

0
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић на конференцији за медије у Требињу.

Градови и општине

Минић: Пројекат за Аеродром Требиње биће завршен у року од 90 дана

4 ч

4
Министар правде Републике Српске Горан Селак и министар правде Републике Србије Ненад Вујић потписали су Изјаву о намјерама Министарства правде Републике Српске и Министарства правде Републике Србије, која представља иницијални корак ка рјешавању питања узајамног признавања правосудних испита.

Градови и општине

Селак и Вујић потписали Изјаву о намјерама признавања правосудних испита

4 ч

0

  • Најновије

17

18

Рубио: Остварен одређени напредак у спору између Вашингтона и Ирана

17

15

Тежак судар у БиХ, саобраћај отежан

17

08

Народ прича: Седмочлана породица Бановић из Кнежева с љубављу чува своје стадо и традицију

17

05

Омражене сандале из Југославије ће бити у тренду овог љета

16

59

Самохрани отац из Бањалуке од овчарства школује дјецу и чува огњиште

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner