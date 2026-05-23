Колеге се срцепарајућим стиховима опростиле од полицајца Немање Алемпића

Млади полицијски службеник и студент Правног факултета, Немања Алемпић (25), трагично је изгубио живот у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила у мјесту Угљевичка Обријеж код Угљевика.
Несрећа се десила у раним јутарњим часовима 11. маја када је Алемпић, возећи аутомобил марке "Голф“, под још увијек нерасвијетљеним околностима изгубио контролу над возилом и слетио са пута.
Иако су љекарске екипе брзо реаговале, младом полицајцу није било спаса, а вијест о његовој прераној смрти у двадесет петој години живота дубоко је потресла његову родну Бијељину, али и Брчко гдје је градио своју академску будућност.
Брчко и околина завијени су у црно након трагичне вијести о прераној смрти Немање Алемпића, младог човјека чији је животни пут прекинут у тренутку када је највише обећавао. Вијест о саобраћајној несрећи у којој је Немања изгубио живот оставила је у невјерици његову породицу, радне колеге из полиције, али и академску заједницу Универзитета "Привредна академија“ Брчко, гдје је Немања био узоран студент Правног факултета.
Немања је успјешно балансирао између изузетно захтјевног посла и академских обавеза. Као активни припадник полиције, свакодневно је бринуо о безбједности својих суграђана на терену, док је у студентској клупи са великим жаром изучавао правне науке, желећи да се додатно усаврши у својој професији.
Поред неспорног труда који је улагао у посао и студије, приватно је био максимално посвећен својим најмилијима, градећи дом испуњен љубављу и топлином за своју младу породицу, којој ће заувијек остати највећи понос.
Губитак младог студента дубоко је потресао руководство и професоре Универзитета, који о Немањи говоре с огромним поштовањем.
Декан Правног факултета присјетио се својих првих сусрета с Немањом и његовим братом, који су заједно уписали право:
"Као професор на Правном факултету први пут сам за нашег Нецу чуо као за двојицу браће Алемпић који су уписали право. Рекли су ми: ‘Један је већ активни полицајац, а други жели то да буде.’ Закључио сам, као некадашњи полицајац – браћа воле службу, то морају бити одлични студенти, а прије свега људи", рекао је декан и додао:
"Комуницирајући с њим кроз наставу, видио сам да је Немања јако одговоран и озбиљан студент, породичан човјек којег интересују правне науке везане за његов посао. Размишљао сам – па он хоће да обавља посао полицајца најбоље могуће! У нашим дискусијама, Немања је испољавао невјероватно разумијевање чак и према прекршиоцима закона, говорећи: ‘Професоре, и они су људи’. Расправљали смо о потреби да се ти прекршиоци поправе, да и они имају људска права… Поново и на крају – и они су људи. Нецо је био активан и радан студент. Сјећам се правне клинике, гдје храбро, као студент, даје изјаву новинарима… То је био наш Нецо. Нека ти Бог душу прости".
Од Немање се бираним ријечима опростила и проректор за академска питања Универзитета “Привредна академија” Брчко, Есма Хасанбашић. Она је истакла да одлазак младог човјека увијек оставља тишину коју је тешко описати ријечима, посебно када је ријеч о неком ко је био толико посвећен породици, служби и образовању.
"Немања није био само студент нашег универзитета. Био је млади полицајац, човјек одговорности и части, супруг који је тек започео брачни живот и отац мале кћеркице којој ће његово име и љубав остати трајна снага и успомена“, навела је проректор Хасанбашић, додајући да ће га сви памтити по његовој мирноћи, пристојности и жељи да гради бољу будућност за своју заједницу.
У име Универзитета и у своје лично име, упутила је најдубље саучешће породици и колегама: "Драги Немања, хвала ти на свему. Нека ти је вјечни мир и слава".
Можда најемотивнији опроштај стигао је од оних с којима је Немања дијелио студентске клупе.
Сломљени тугом због губитка искреног друга, студенти Правног факултета написали су пјесму у знак поштовања и вјечне љубави према свом “Неци”.
Прочитајте ове дирљиве стихове који сламају и најтврђа срца:
"СТУДЕНТИ СТУДЕНТУ
ТОГ КОБНОГ ЈУТРА ЖУРИО СИ КУЋИ,
НИ СЛУТИО НИСИ ДА ЋЕ СРЦЕ СТАТИ И ПУЋИ.
ЖУРИО СИ У ЗАГРЉАЈ ПОРОДИЦЕ СВОЈЕ,
АЛ’ СУДБИНА НЕКАД УЗМЕ НАЈБОЉЕ.
ВЕЛИКУ НЕПРАВДУ ДОЖИВЈЕСМО СВИ,
ЗАШТО, ДРУЖЕ, ТАКО РАНО ОДЕ НАМ ТИ?
ЧАСТ МИ ЈЕ ШТО САМ ПОЗНАВАО ТЕБЕ И ТВОЈЕ,
ИАКО ЈЕ ДАНАС ПРЕТУЖНО СРЦЕ МОЈЕ.
ПОСЛИЈЕ ТЕБЕ ОСТАДЕ ВЕЛИКИ БОЛ И ТУГА,
ТО НАЈБОЉЕ ЗНА ОНАЈ КО ИЗГУБИ ПРИЈАТЕЉА И ДРУГА.
ПАМТИЋЕМО ТЕ ПО ДОБРОТИ,
ЧИСТОМ СРЦУ, ХРАБРОСТИ, ОСМИЈЕХУ И ЉУДСКОМ ОБРАЗУ.
ВИДЈЕЋЕМО СЕ ЈЕДНОГ ДАНА НА НЕКОМ БОЉЕМ СВИЈЕТУ,
ПОЧИВАЈ У МИРУ, ДРУЖЕ, И НЕКА ТЕ АНЂЕЛИ ПРАТЕ У ЛЕТУ".
Немања Алемпић оставио је неизбрисив траг у срцима свих који су га познавали, као узоран полицајац, предан студент, али прије свега као добар и племенит човјек.
