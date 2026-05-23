Селак и Вујић потписали Изјаву о намјерама признавања правосудних испита

Аутор:АТВ
У Требињу је одржан састанак делегација Владе Републике Српске и Владе Републике Србије, које су предводили премијер Републике Српске др Саво Минић и предсједник Владе Републике Србије проф. др Ђуро Мацут.
Састанку су присуствовали министри и представници институција Српске и Србије, а разговарано је о унапређењу сарадње у више области од заједничког интереса, са посебним акцентом на институционално повезивање и јачање специјалних и паралелних веза Републике Српске и Републике Србије.
Након састанка двије делегације, министар правде Републике Српске Горан Селак и министар правде Републике Србије Ненад Вујић потписали су Изјаву о намјерама Министарства правде Републике Српске и Министарства правде Републике Србије, која представља иницијални корак ка рјешавању питања узајамног признавања правосудних испита.
Потписаном Изјавом двије стране исказале су заједничку опредијељеност да започну активности усмјерене ка успостављању система међусобног признавања правосудних испита положених у Републици Србији и Републици Српској, као и формирању заједничке радне групе која ће спровести неопходне правне, институционалне и компаративне анализе.
Министар правде Републике Српске Горан Селак истакао је да ова иницијатива представља значајан корак ка јачању правне сигурности, институционалне сарадње и професионалне мобилности дипломираних правника, те додатном повезивању правосудних система Републике Српске и Републике Србије.
„Република Српска и Србија дијеле заједнички културни и духовни простор. Наш циљ је да кроз конкретне институционалне кораке омогућимо већу повезаност правне струке, ефикаснију сарадњу правосудних институција и снажније везе наших институција у интересу грађана са обје стране Дрине“, поручио је Селак.
Изјава о намјерама ступа на снагу даном потписивања, а наредни кораци биће усмјерени ка припреми одговарајућих правних аката и прибављању мишљења надлежних институција.
