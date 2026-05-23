Грешка са климом која вас може скупо коштати: Никако ово не радите

Аутор:АТВ
Коментари:0
Чим жива у термометру скочи, већина нас рефлексно посеже за управљачем клима-уређаја и спушта температуру на минимум како би се простор што брже расхладио.
Међутим, стручњаци упозоравају да је управо то највећа и најскупља грешка коју можете направити.
Постављање климе на екстремно ниске температуре (попут 18 или 19 степени) неће брже расхладити ваш дом. Уређај не ради ефикасније нити брже издувава хладан ваздух; он једноставно ради дуже и под максималним оптерећењем, што драстично повећава потрошњу електричне енергије и скраћује вијек трајања саме климе.
– Кључ успјешне и угодне климатизације, која не оптерећује кућни буџет, није у наглом спуштању температуре, него у одржавању стабилних услова у простору – савјетују стручњаци за климатизационе системе.
Препоручује се да се уређај постави на температуру између 24 и 26 степени Целзијуса, односно на највишу температуру на којој се и даље осјећате угодно.
Осим правилног подешавања термостата, температуру у дому можете држати под контролом и паметним навикама:
Спустите ролетне и навуците завјесе: Највећи дио топлоте улази у дом директно кроз прозорска стакла.
Користите вентилаторе: Они побољшавају циркулацију ваздуха и стварају осјећај пријатности без додатног трошења струје на хлађење.
Избјегавајте велике потрошаче: Кориштење рерне, машине за сушење веша и других апарата који развијају топлоту сведите на минимум током најтоплијег дијела дана.
Прије него што стигну несносне жеге, обавезно тестирајте свој уређај. Сервисери препоручују једноставан тест: укључите климу на десетак минута и пратите да ли хлади правилно, те да ли се појављују необични звукови или слабији проток ваздуха.
Такође, изузетно је важно очистити спољну јединицу од лишћа, прашине и накупљене прљавштине како се не би смањила ефикасност рада. Превентивни сервис прије саме шпице љетне сезоне најбољи је начин да избјегнете ситуацију у којој клима отказује послушност усред топлотног таласа – управо онда када су мајстори најзаузетији и када се на поправку чека данима, преноси Н1.
