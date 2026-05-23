Грешка са климом која вас може скупо коштати: Никако ово не радите

23.05.2026 13:13

Уређена дневна соба са клима уређајем
Фото: Pexel/Max Vakhtbovycn

Чим жива у термометру скочи, већина нас рефлексно посеже за управљачем клима-уређаја и спушта температуру на минимум како би се простор што брже расхладио.

Међутим, стручњаци упозоравају да је управо то највећа и најскупља грешка коју можете направити.

Мит о „брзом хлађењу“ само троши новац

Постављање климе на екстремно ниске температуре (попут 18 или 19 степени) неће брже расхладити ваш дом. Уређај не ради ефикасније нити брже издувава хладан ваздух; он једноставно ради дуже и под максималним оптерећењем, што драстично повећава потрошњу електричне енергије и скраћује вијек трајања саме климе.

– Кључ успјешне и угодне климатизације, која не оптерећује кућни буџет, није у наглом спуштању температуре, него у одржавању стабилних услова у простору – савјетују стручњаци за климатизационе системе.

Препоручује се да се уређај постави на температуру између 24 и 26 степени Целзијуса, односно на највишу температуру на којој се и даље осјећате угодно.

Једноставни трикови који помажу клими

Осим правилног подешавања термостата, температуру у дому можете држати под контролом и паметним навикама:

Спустите ролетне и навуците завјесе: Највећи дио топлоте улази у дом директно кроз прозорска стакла.

Користите вентилаторе: Они побољшавају циркулацију ваздуха и стварају осјећај пријатности без додатног трошења струје на хлађење.

Избјегавајте велике потрошаче: Кориштење рерне, машине за сушење веша и других апарата који развијају топлоту сведите на минимум током најтоплијег дијела дана.

Правило од 10 минута прије топлотног таласа

Прије него што стигну несносне жеге, обавезно тестирајте свој уређај. Сервисери препоручују једноставан тест: укључите климу на десетак минута и пратите да ли хлади правилно, те да ли се појављују необични звукови или слабији проток ваздуха.

Такође, изузетно је важно очистити спољну јединицу од лишћа, прашине и накупљене прљавштине како се не би смањила ефикасност рада. Превентивни сервис прије саме шпице љетне сезоне најбољи је начин да избјегнете ситуацију у којој клима отказује послушност усред топлотног таласа – управо онда када су мајстори најзаузетији и када се на поправку чека данима, преноси Н1.

