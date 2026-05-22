Парадајз рађа као луд ако поред њега посадите ову биљку

Парадајз рађа као луд када му за комшију дате обичан босиљак, и то не један струк за украс, него по два између сваке саднице. Звучи као прича из бабине свеске, али има логику коју већина нас потпуно превиди.
Највећи проблем није сорта парадајза. Проблем је влажан ваздух око стабљике у јулу, када се послије пљуска не стигне осушити до вечери. Ту креће пламењача, ту креће бијела мува, и ту већина вас остане без половине рода за недјељу дана.
Босиљак има јако етерично уље које бијелу муву и лисне ваши једноставно тјера. Мирис који нама прија, њима је као сирена за узбуну. Посадите га на 25 до 30 центиметара од стабљике парадајза, са јужне стране, и пустите га да нарасте до висине прве гране парадајза.
Друга ствар коју мало ко спомене, босиљак испарава воду брже од већине биљака. То значи да око коријена парадајза одржава благо сувљу микроклиму, а управо то пламењача мрзи. Мање влаге у приземном слоју, мање црних пјега на листовима.
Ту већина нас греши. Саднице парадајза иду на 50 центиметара, а не на 30 као што се често види по двориштима.
Густ ред значи слабу циркулацију ваздуха, а слаба циркулација значи болест. Босиљак између, један или два струка, попуњава простор, а не гуши парадајз.
Невен на крајевима реда додатно одбија нематоде из земље. Те ситне црве који нападају коријен нико не види док не буде касно.
Ако имате мјеста, један ред парадајза, босиљак између, невен на почетку и крају. То је трик из старих башти који ради боље од пола фунгицида из продавнице.
Не заливајте одозго. Никада. Вода на листовима је позивница за пламењачу, нарочито кад вече дође хладније. Заливајте искључиво око коријена, ујутру, и то обилно сваки други дан умјесто мало сваки дан. Коријен мора ићи дубоко, а иде само ако га тјерамо доле.
Малчујте око стабљике. Покошена трава, слама, чак и картон. Слој од пет центиметара задржава влагу у земљи и спречава да капљице приликом кише прскају земљу по доњим листовима. Баш те капљице носе споре болести са земље на биљку.
Идеално крајем маја, када ноћи пређу 12 степени. Босиљак не подноси хладноћу, а ако га посадите прерано стоји у мјесту и не прави никакву заштиту.
Сада је тачно прави тренутак, викенд пред крај маја, купите три саксије босиљка из пијаце и разделите их међу парадајз.
Један савет уз који парадајз додатно рађа као луд- откините цвјетове босиљка чим се појаве. Тако биљка остаје густа, лисната и мирис је двапут јачи. А јак мирис је управо оно сто штити парадајз.
Саксија од 40 литара, једна садница парадајза, два струка босиљка око ње. Сасвим довољно.
Мала тераса није препрека, само морате пазити да саксија не стоји на бетону који се по подне угрије на 50 степени. Даска испод, или стиропор, и коријен ће вам бити захвалан.
