Зашто телефон не треба држати поред кревета док спавамо?

Многима је мобилни телефон посљедња ствар коју погледају прије спавања и прва коју узму у руке чим се пробуде. Иако нам помаже да останемо у контакту са породицом и пријатељима, пратимо вијести или се забавимо, стручњаци упозоравају да његово мјесто није на ноћном сточићу поред кревета.
Истраживања су показала да кориштење телефона непосредно прије одласка на спавање често доводи до проблема са сном. Слање порука, прегледање друштвених мрежа или читање вијести представљају додатну менталну стимулацију у тренутку када би организам требало да се припрема за одмор. Чак и када само лежите у кревету и безбрижно прегледате фотографије или кратке видео-снимке, мозак остаје активан, што може да отежа успављивање.
Додатни проблем представља осјећај да морате стално да будете доступни. Провјера службене електронске поште или порука у касним вечерњим сатима код многих људи појачава стрес и отежава опуштање пред сан.
Стручњаци за спавање посебно упозоравају на плаву свјетлост коју емитују екрани телефона. Она може да смањи лучење мелатонина, хормона који регулише циклус спавања и будности. Када ниво мелатонина опадне, успављивање постаје теже, а сан плићи и мање квалитетан.
Због тога се препоручује да телефон одложите најмање сат времена прије одласка у кревет. Умјесто гледања у екран, боље је да вријеме пред спавање проведете уз књигу, лагану музику или неку другу опуштајућу активност.
Наравно, телефон има и практичне предности. Већина људи користи га као будилник, а може да буде важан и у случају хитних позива или порука током ноћи.
Зато стручњаци не сматрају да га је неопходно износити из спаваће собе. Довољно је да пред спавање искључите непотребна обавјештења или укључите режим "Не узнемиравај", како вас током ноћи не би ометали звукови и свјетлост екрана. Ако телефон користите као аларм, најбоље је да стоји мало даље од кревета и са екраном окренутим надоле.
