Трифуновић открио за колико ће бити повећане пензије у Српској

Аутор:АТВ
Коментари:0
У августу у Српској слиједи ванредно повећање пензија. То је потврдио предсједник Удружења пензионера Српске Ратко Трифуновић.
Он је за "Српскаинфо" рекао да је, мање-више, познат и проценат повећања.
"Према досадашњим разговорима са представницима наше власти, пензије ће од августа ванредно бити повећане 3,55%. Имамо Скупштину удружења 4. јуна, када се ћемо, вјероватно, добити званичну потврду износа, односно процента повећања пензија. У сваком случају, надамо се да неће бити испод поменутог процента. Када би пензије биле повећане за 3,55%, то би било укупно 10% на годишњем нивоу, што сматрамо задовољавајућим. Ипак, све зависи од тога колико ће пара бити у државној каси", каже Трифуновић.
Подсјетимо, у Српској су у јануару ове године пензије редовно повећане за 6,45%.
Након тога, минимална пензија износи 350, а просјечна 697 КМ.
Са најављеним повећањем од 3,55%, минимална пензија ће отићи за још 12-13 марака, а просјечна за 24-25 КМ.
Из Владе Српске су недавно саопштили да ће у предстојећем периоду, у процесу израде ребаланса буџета, водити рачуна о побољшању материјалних услова и стандарда најстаријих, пратећи њихове потребе и буџетске могућности.
"Ребалансом буџета који је у изради, планирано је повећање буџетских средстава намијењених пензионерима у Републици Српској", поручили су из Владе Српске.
Из Фонда ПИО недавно су нагласили да су пензије уназад 13 година усклађене 10 пута редовно и 14 пута ванредно.
"Номинално повећање пензија у периоду 2013-2026. је 82,68%, а ефективно или стварно 116,32%“, поручили су из овог фонда.
Упркос томе, велика већина пензионера својим примањима и даље једва преживљава.
У ФБиХ пензије су од јануара повећане за за 11,2%. Од 1. јула услиједиће ново повећање у овом ентитету, чиме ће укупни раст у 2026. години достићи 17%.
