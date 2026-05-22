Небензја: Запад игнорише злочине кијевског режима

22.05.2026 21:43

представник Русије при УН Василиј Небензја
Запад намјерно игнорише злочине кијевског режима над руским цивилима, изјавио је амбасадор Русије у УН Василиј Небензја.

Он је на ванредној сједници Савјета безбједности УН у Њујорку након напада на универзитетску спаваоницу у Старобелску у Луганској Народној Републици /ЛНР/, гдје је погинуло најмање четворо људи нагласио да докази указују на то да пројектил није испаљен из система ракетне противваздушне одбране, како су кијевске власти тврдиле током дана.

Руски комесар за људска права Јана Лантратова изјавила је раније данас да је у нападу погинуло четворо људи, а да је повријеђено 35 дјеце.

Помоћник руског министра здравља Алексеј Кузњецов саопштио је да је хоспитализовано осморо људи, те да је троје у тешком стању.

Руски амбасадор задужен за регистровање украјинских злочина Родион Мирошних објавио је на "Телеграму" да је испод рушевина заробљено око 18 људи.

Из руског Министарства за ванредне ситуације наведено је да се у тренутку напада у спаваоници налазило 86 ученика.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

