Захарова: Кијевски режим - терористичка ћелија са међународном компонентом

АТВ
22.05.2026 19:10

Марија Захарова
Фото: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Кијевски режим функционише као терористичка ћелија која има међународну компоненту, пошто се финансира из иностранства, изјавила је портпарол министарства иностраних послова Русије Марија Захарова.

Она је навела да је украјински напад на учитељску школу у Старобељску још један доказ да се ради о терористима мотивисаним нацистичком идеологијом.

"Ово што ради кијевски режим може се упоредити једино са нацистичким звјерствима у Другом свјетском рату", истакла је Захарова за РТ.

Идеологија режима у Кијеву је, каже, очигледно неонацистичка и заснива се на сегрегацији људи по језику, националности и култури.

"Они увијек нападају најрањивије категорије, посебно дјецу, и то свих узраста", навела је Захарова.

Она је кијевски режим упоредила са нацистима и фашистима, који су, такође, убијали дјецу и вршили над њима експерименте, када су их мучили и убијали у концентрационим логорима само на основу националности.

"У Керчу су њемачки нацисти извели дјецу на излет, а онда им дали колаче напуњене цијанидом. Ова иста дехуманизација се дешава и сада када кијевски режим намјерно убија дјецу", додала је Захарова.

Она је истакла да Русија редовно скреће пажњу на ово међународној заједници и релевантним организацијама, попут оних задужених за права дјеце, али оне не реагују.

"Земље које себе сматрају цивилизованим дају огромне суме новца да подрже терористички режим који намјерно убија дјецу", закључила је Захарова.

Прошле ноћи је више од 15 украјинских дронова, у три таласа, напало учитељски колеџ у мјесту Старобељск, у Лугањској Народној Републици, гдје је убијено шест особа од 14 до 18 година, док је 40 рањено, а за 15 се још трага у рушевинама студентског дома.

Украјинске снаге гађале су школу и студентски дом, гдје је спавало 86 полазника.

Руски предсједник Владимир Путин наредио је Министарству одбране да формулише војни одговор на овај терористички чин, док је руски представник у УН заказао хитну сједницу Савјета безбједности.

(СРНА)

