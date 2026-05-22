Захарова: Кијевски режим - терористичка ћелија са међународном компонентом

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кијевски режим функционише као терористичка ћелија која има међународну компоненту, пошто се финансира из иностранства, изјавила је портпарол министарства иностраних послова Русије Марија Захарова.
Она је навела да је украјински напад на учитељску школу у Старобељску још један доказ да се ради о терористима мотивисаним нацистичком идеологијом.
Друштво
Шта је данас одлучено на састанку о раду новог граничног прелаза
"Ово што ради кијевски режим може се упоредити једино са нацистичким звјерствима у Другом свјетском рату", истакла је Захарова за РТ.
Идеологија режима у Кијеву је, каже, очигледно неонацистичка и заснива се на сегрегацији људи по језику, националности и култури.
"Они увијек нападају најрањивије категорије, посебно дјецу, и то свих узраста", навела је Захарова.
Она је кијевски режим упоредила са нацистима и фашистима, који су, такође, убијали дјецу и вршили над њима експерименте, када су их мучили и убијали у концентрационим логорима само на основу националности.
Свијет
Марко Рубио објавио: Америка се повлачи
"У Керчу су њемачки нацисти извели дјецу на излет, а онда им дали колаче напуњене цијанидом. Ова иста дехуманизација се дешава и сада када кијевски режим намјерно убија дјецу", додала је Захарова.
Она је истакла да Русија редовно скреће пажњу на ово међународној заједници и релевантним организацијама, попут оних задужених за права дјеце, али оне не реагују.
"Земље које себе сматрају цивилизованим дају огромне суме новца да подрже терористички режим који намјерно убија дјецу", закључила је Захарова.
Прошле ноћи је више од 15 украјинских дронова, у три таласа, напало учитељски колеџ у мјесту Старобељск, у Лугањској Народној Републици, гдје је убијено шест особа од 14 до 18 година, док је 40 рањено, а за 15 се још трага у рушевинама студентског дома.
Регион
Матуранткиња повријеђена приликом употребе пиротехнике током славља: Ухапшене три особе
Украјинске снаге гађале су школу и студентски дом, гдје је спавало 86 полазника.
Руски предсједник Владимир Путин наредио је Министарству одбране да формулише војни одговор на овај терористички чин, док је руски представник у УН заказао хитну сједницу Савјета безбједности.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Регион
2 ч1
Најновије
Тренутно на програму