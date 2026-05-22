Пуштен у рад новоизграђени далековод ''Блатна''

Више од седам деценија стара и дотрајала електро – мрежа годинама је представљала проблем за 17 подгрмечких села. Због тога су становници општина Нови Град, Крупа на Уни и Оштра Лука приликом временских непогода данима остајали у мраку.
Том проблему би коначно требало да дође крај. У мјесту Рудице данас је пуштен у рад потпуно нови далековод.
Далеководна мрежа изграђена је педесетих година прошлог вијека. Зато и не чуди да су ове подгрмечке општине појавом јачег вјетра и веће количине снијега остајале без струје. Изградња новог далековода дужине 5,5 километара требало би да ријеши овај дугогодишњи проблем, кажу мјештани.
"У задњих 15-ак година имали смо велике проблеме, које су нам правили свако невријеме, сваки јачи вјетар мислим да је ово од великог значаја за овај наш подгрмечки крај", каже Ранко Јајчанин из Чађавице.
"Имали смо проблема и током љета и током зиме. Надамо се да је са овим послом и завршетком овог посла долазе много боља времена", рекао нам је Стеван Карлица, мјештанин Рудица.
Пројекат је захтијевао заједничку сарадњу локалних заједница, због чега се није ишло ка санацији, већ комплетној изградњи нове мреже. Ово је спас и за велики број фарми, које због стабилног напајања коначно могу да осигурају процес производње без страха од губитака.
"Ми на овом подручју имамо велики број фарми, произвођача млијека којима је електрична енергија неопходна за сам процес производње, за функционисање лактофриза, за мужу а што је њима свакако био ограничавајући фактор", каже Мирослав Дрљача, начелник Општине Нови Град.
"Горе је 80 регистрованих индивидуалних газдинстава. Све то почива на томе. Имају људи и те неке агрегате и све то али то је, није рјешење. Ово је сад право рјешење", рекао је начелник Крупе на Уни Гојко Кличковић.
Инвестиција вриједна више од 800 хиљада марака подразумијевала је експропријацију земљишта за потребе измјештања трасе новог двосистемског вода од насеља Рога до Рудица са уградњом 70 бетонских и жељезних стубова. Нови далековод измјештен је из шуме, како би приликом квара екипе на терену могле брже реаговати. Из "Електрокрајине“ поручују да је ријеч о једној од најважнијих инвестиција на овом подручју.
"Око 2.700 потрошача ће бити прикључено на нови далековод. То је 17 подгрмечких села ће осјетити корист од овог далековода у погледу сигурнијек и квалитетнијег напајања, мањег броја кварова и смањићемо дужину кварова", објашњава Саша Поповић, в.д. директора ОДС "Електрокрајина“ а.д. Бања Лука .
Далековод "Блатна“, укупне дужине од 115 километара са 83 припадајуће трафостанице један је од најдужих и најзахтјевнијих за одржавање на цјелокупном подручју "Електрокрајине“.
