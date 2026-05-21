Зворник један од градова који пружа све боље услове за живот

Аутор:Сања Трифковић
616. рођендан Зворник дочекује као један од градова који пружа све боље услове за живот и рад својим становницима, али и онима који у овом граду пронађу свој дом. Бројна су улагања у инфраструктуру и привредни амбијент у протеклих десет година, каже градоначелник Зворника.
"Завршен водовод Пилица - Локањ, започет велики пројекат водовода за 1700 домаћинстава, урађен је пречистач отпадних вода, уручили смо кључеве за стамбено збрињавање социјално угрожених, односно затварање колективног центра. Ево завршили смо и пут Шћемелија, Глумина, град Зворник- Шћемелија- Глумина и бројне друге пројекте", рекао је Бојан Ивановић, градоначелник Зворника.
На Дан града додијељена су и признања за изузетне Зворничане. Златну плакету града, највеће градско признање добио је Дарко Перић, свештеник из Пилице који је донирао дио јетре за изљечење колеге свештеника из Бијељине. Награду за Хумано дјело добила је Александра Грабовица која је донирала бубрег сину. Бројне су и установе и појединци који су својим заслугама награђени.
"Увијек кад треба да чинимо неко добро дјело, јесте, наравно, да спасимо нечији живот и да чинимо што бисмо жељели да учинимо себи. Наравно, да нама буде љепше и лакше и да нечији живот уљепшамо, олакшамо. Овај наш случај jeсте питање било заиста останка живота свештеника, брата, саслужитеља оца Богдана Стјепановића. Ми нисмо уопште размишљали, тј. у мени је се јавила та жеља да му помогнем", рекао је Дарко Перић, свештеник из Пилице.
"Желим да се захвалим за ову награду, али морам да признам да ми је дража награда због тога што сам имала прилику да свом сину помогнем на такав начин и да настави да води нормалан живот и квалитетан. И што је са мном сада овде тренутно", рекла је Александра Грабовица, добитник награде за хумано дјело
Зворник у наредном периоду очекују завршеци започетих као и започињање нових пројеката како би се побољшали услови свих грађана. На Дан града положени су и вијенци на споменик страдалим борцима овога града у протеклом одбрамбено-отаџбинском рату.
