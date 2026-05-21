Дрвар први пут прославља славу града - порука окупљања

Аутор:

АТВ
21.05.2026 09:37

Дрвар град Титов град
Фото: YouTube/printscreen

Општина Дрвар и Храм Вазнесења Господњег свечано прослављају своју крсну славу - Вазнесење Господње - Спасовдан.

Душица Рунић, начелница Дрвара, каже да овај дан представља симбол духовне снаге, међусобног поштовања и заједништва које вијековима чувамо на овим просторима.

"Ово је историјки моменат за Дрвар јер по први пут прослављамо славу града. Шаљемо поруку снажног окупљања којем тежимо, чувања огњишта, традиције, културе али и вјере " , рекла је Рунић, у Јутарњем програму РТРС-а.

Празник Вазнесења Господњег уједно је и слава Мјесне заједнице Врточе, па ће се кроз заједнички програм литургијског сабрања и одавања почасти херојима додатно прославити дух традиције нашег краја.

"Ми смо се одважили као општина да заједно обиљежимо славу, са гостима, пријатељима Дравара и бројним Дрварчанима", каже Рунић.

Борба је непрестана, али нема одустајања, каже Рунић.

"Проблеми су присутни али се рјешавају. Дрвар посљедњих година биљежи позитивније приче. Пуно се ради, на развојним пројектима, јер смо и даље у категорији изразити неразвијених општина. Уз подршку Бањалуке, Београда и свих добрих људи идемо напријед", рекла је Рунић.

Програм обиљежавања славе свих Дрварчана почиње духовношћу и молитвом, а наставља се одавањем почасти онима који су за слободу овог краја положили своје животе.

