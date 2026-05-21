Бундеслига не жели генералног спонзора

Коментари:0
Њемачка фудбалска лига (ДФЛ) не планира да у блиској будућности тражи генералног спонзора Бундеслиге, рекао је у сриједу извршни директор ДФЛ Марк Ленз.
"Све опције су на столу за разговор, али не, та могућност за нас није била опција", рекао је Ленз новинарима.
Ленз је одговорио на питање јесу ли скоро закључени преговори са Адидасом укључили и причу о званичном генералном спонзорству Бундеслиге.
Водеће лиге Италије, Шпаније и Француске имају генералне спонзоре, док је Енглеска Премијер лига одустала од те праксе.
Према уговору са компанијом Адидас објављеном прошлог мјесеца, ДФЛ ће добити кредит од највише 100 милиона евра за интензивирање маркетинга, пише дпа.
Република Српска
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Сцена
2 ч0
Најновије
12
50
12
47
12
44
12
36
12
22
Тренутно на програму