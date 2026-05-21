Logo
Large banner

Бундеслига не жели генералног спонзора

21.05.2026 10:26

Коментари:

0
Бундеслига не жели генералног спонзора
Фото: Tanjug/AP/Matthias Schrader

Њемачка фудбалска лига (ДФЛ) не планира да у блиској будућности тражи генералног спонзора Бундеслиге, рекао је у сриједу извршни директор ДФЛ Марк Ленз.

"Све опције су на столу за разговор, али не, та могућност за нас није била опција", рекао је Ленз новинарима.

Ленз је одговорио на питање јесу ли скоро закључени преговори са Адидасом укључили и причу о званичном генералном спонзорству Бундеслиге.

Водеће лиге Италије, Шпаније и Француске имају генералне спонзоре, док је Енглеска Премијер лига одустала од те праксе.

Према уговору са компанијом Адидас објављеном прошлог мјесеца, ДФЛ ће добити кредит од највише 100 милиона евра за интензивирање маркетинга, пише дпа.

Подијели:

Тагови :

Бундеслига

спонзор

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Комеморација Добрила Кукољ затвореник логора Јасеновац

Република Српска

Почела комеморација Добрили Кукољ, присуствују највиши званичници Српске

2 ч

0
Члан медицинског особља, у заштитној опреми, хода да прими америчког љекара који је био у контакту са људима зараженим еболом у болницу у Прагу, Чешка Република, у четвртак, 21. маја 2026.

Свијет

Ебола стигла у Европу: Заражени пацијент слетио у Берлин

2 ч

0
Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Владајућа коалиција гради мостове и руши наметнуте блокаде

2 ч

0
Дара Бубамара, пјевачица

Сцена

Дара Бубамара довела дечка у Србију: Упознала свекра и свекрву

2 ч

0

Више из рубрике

Фудбалери Астон Виле славе освајање Лиге Европе у финалу против Фрајбурга

Фудбал

Вила без милости против Нијемаца у финалу

13 ч

0
Дарко Милуновић и Милан Баштинац изабрани у Управни одбор Спортског друштва Црвена звезда

Фудбал

Терзићу једногласно нови мандат, Милуновић и Баштинац чланови УО

15 ч

1
Три фудбалске лопте на травнатом терену

Фудбал

Незапамћени скандал: Тренер манијак суспендован

21 ч

0
Рикардо Калафјори из Арсенала грли Пјера Хинкапија након утакмице Премијер лиге између Арсенала и Бернлија у Лондону, понедјељак, 18. маја 2026.

Фудбал

Арсенал након 22 године постао првак Енглеске!

1 д

1

  • Најновије

12

50

Захарова о генералу Младићу: Нечовјечност Механизма, гдје су сада невладине организације и европски извјестиоци

12

47

Ухапшен кантонални министар Денис Османкић

12

44

Цијановић: Феноменално откриће градоначелника Бањалуке

12

36

Упуцан познати угоститељ у Београду

12

22

Ево због чега Слоба Васић неће бити пуштен из психијатријске установе

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner