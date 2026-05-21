Ковачевић: Владајућа коалиција гради мостове и руши наметнуте блокаде

Владајућа коалиција у Републици Српској показала је да зна да води Српску, то је тим који гради и отвара мостове, али руши наметнуте блокаде, рекао је српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић.
Ковачевић је напоменуо да је на састанку владајуће коалиције договорено да настављају да воде Републику Српску са истим циљем - заштита интереса Српске.
"Несугласице увијек постоје, али радимо заједно. Битно је да нам није требало ни два минута да се договримо о томе да кандидате предлаже СНСД, а да ће их коалиција подржати", истакао је Ковачевић, који је и портпарол СНСД-а.
Он је навео да нису саопштавали имена кандидата за предстојеће изборе јер би тако фокус био пребачен само на то, што није циљ политичких партија које чине владајућу коалицију у Републици Српској.
Напоменуо је да кампања треба да траје мјесец дана, а да у периоду прије тога треба да раде све што је потребно за добробит Републике Српске, да раде у корист грађана, подижу плате и пензије.
"Очекујемо да ће, без обзира на инфлацију, Српска обезбиједити раст примања. Има времена за кандидате, нико не сумња да СНСД има побједничке кандидате, који су много озбиљнија политичка понуда од свега што опозиција има да понуди", рекао је Ковачевић за РТРС.
Када је ријеч о Кристијану Шмиту и његовом дјеловању у БиХ, Ковачевић је констатовао да је он доносио екстремно негативне одлуке против Српске, а да је у одбрану Српске први стао лидер СНСД-а Милорад Додик.
"То је њима и био циљ - да ми будемо на удару. Милорад Додик је изашао први и стао испред Српске. Сада нема ни Мајкла Марфија, ни Кристијана Шмита. Тражили смо да Шмит оде, уклонили смо санкције против људи из Српске које су увођене зато што су се борили за Републику Српску. Успјели смо у веома кратком периоду да уклонимо те санкције. Наши резултати су видљиви, настављамо даље у једном бољем амбијенту", истакао је Ковачевић.
Помињући најављени инвестициони план у Републици Српској, Ковачевић је рекао да се широм Републике Српске ради на инвестиционом капацитету који износи готово седам милијарди КМ јавних инвестиција.
О отварању новог граничног прелаза Градишка, Ковачевић је рекао да је задовољан што је коначно отворен.
"Видимо шта се дешава на границама, да нас малтретирају и третирају као грађане неког небитног реда. Ми ћемо радити на томе да грађани Српске могу да иду својим путем до Београда, који је нама битна тачка. Мост у Градишци, коначно смо га отворили. Погледајте како изгледа повезаност Сарајева са ЕУ, а како изгледа повезаност Бањалуке са Унијом. То је повезаност Бањалуке, за коју смо се борили деценијама. Коначно смо доказали према чему смо градили ауто-пут. Према бољитку Републике Српске", истакао је Ковачевић.
Коментаришући изјаву предсједника СДС-а Бранка Блануше у сарајевским медијима да питање државне имовине треба бити ријешено у Парламентарној скупштини, Ковачевић је оцијенио да је то скандалозно.
"Не волим да употребљавам тешке ријечи у политици, али не постоје довољно тешке ријечи за оне глупости које је у Сарајеву изговорио предсједник СДС-а Бранко Блануша. То је скандалозно, срамота за СДС, за цијелу Републику Српску. Ми већ 20 година водимо битку за имовину Републике Српске, коју они желе да отму и ако успију у томе Република Српска више нема смисла да постоји", закључио је Ковачевић.
