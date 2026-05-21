Станивуковић се упоредио са патријархом: Нисам пружио руку Кристијану Шмиту

Јелена Тривић и Драшко Станивуковић су једини политичари из Републике Српске који су се састали са Кристијаном Шмитом и дали му легитимитет. За њих је Шмит био реалност. Да је реалност био и за Републику Српску, не би данас тешка срца подносио оставку.
Народна скупштина Републике Српске је у више наврата усвојеним одлукама поручила да за њу Кристијан Шмит нема легитимитет, јер је изабран без резолуције Савјета безбједности УН-а. Недуго након тога, Шмита је у Бањалуци угостио Драшко Станивуковић уз поруку да је Нијемац реалност.
Да би оправдао своје недјело када Кристијан Шмит није реалност и отворено признаје да је присиљен да поднесе оставку, Станивуковић се ни мање ни више пореди са патријархом и предсједником Србије.
"Тај Шмит туриста, како год га књижили, је био на Централном спомен обиљежју и био на споменику 12 беба. С треће стране, дошао је овдје на ноге. Четврто, примио сам га једнако као његова светост патријарх и предсједник Србије", каже Станивуковић и поручује да му "није пружио руку".
Истини за вољу, нити је Синод СПЦ, нити је Скупштина Србије одлучила да су ОХР и Кристијан Шмит узурпатори. Одлучила је то Народна скупштина Републике Српске.
Одлука је услиједила када су званичници Српске увидјели са којим програмом се њемачки дипломата инсталира у Сарајеву. Недуго након нелегитимног избора, услиједило је и нецивилизацијско наметање фамозних измјена кривичног закона - ко не поштује одлуке Шмита, биће кажњен.
Тиме је извршен удар на позицију предсједника Републике Српске, за чију кандидатуру се Станивуковић неумољиво бори. Накарадним и изрежираним судским процесом, по налогу Кристијана Шмита, уклоњен је легитимни представник Републике Српске Милорад Додик.
Четири године касније када се Кристијан Шмит пакује под притиском Америке, Станивуковић покушава да оправда чињеницу што га је Нијемац искористио у политичке сврхе.
"Увијек смо били за то да он нема легитимитет. Ту смо били истих ставова. Против свега што је он наметао", рекао је Станивуковић, а на питање новинара шта ће му такав када нема легитимитет, Станивуковић просто одговара: "Па то је тако".
Надаље, као што је те 2022. године процијенио да треба угостити Шмита у Бањалуци, Станивуковић прогнозира да ће новог високог представника у БиХ поново изабрати кроз ПИК, а не кроз Савјет безбједности УН-а.
На посљедњој сједници Савјета безбједности УН-а посвећеној Босни и Херцеговини, најснажнији партнер ОХР-а САД сервирале су хладно јело. Представник САД Теми Брус рекла је на тој сједници да је међународни интервенционизам те врсте ствар прошлости и поручила да будући високи представник стиже са много ограниченијим сетом одговорности, односно овласти.
"Наредни високи представник мора да ужива повјерење свих заједница у БиХ. Суверена БиХ је она у којој домаћи политичари доносе одлуке подржане од међународних актора, а не диктирана", поручила је Брус и истакла да будући високи представник треба да испуњава поменуте услове - повјерење и непристрасност.
Брус је поручила да ПИК и европски "савезници" могу имати своја рјешења за новог високог представника, али да се пита и САД.
"Надамо се да ћемо радити са вама свима, али такође имамо своје кандидате на уму ако буде потребе. Времена је мало", рекла је Брус.
Има истине у недавном говору Драшка Станивуковића када је за себе рекао да је шармер и да побјеђује. Ипак, политика није само побједа на изборима. Шармери побјеђују, али државу воде озбиљни и одговорни људи. Шармери се рукују са Кристијаном Шмитом, а одговорни се боре против таквих појава.
