Logo
Large banner

Усвојене измјене и допуне Закона о правима бораца

Аутор:

АТВ
20.05.2026 22:36

Коментари:

0
Сједница Народне скупштине Републике Српске
Фото: АТВ

Народна скупштина Републике Српске усвојила је вечерас више закона, међу којима је Закон о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске – по хитном поступку.

По хитном поступку усвојени су Закон о посебном поступку експропријације ради изградње магистралног гасовода Шепак-Нови Град и ауто-пута Гламочани-Бањалука-Млиништа, Закон о Граду Фоча, Закон о измјенама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске, Закон о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима, Закон о измјени и допунама Закона о електричној енергији, Закон о измјенама и допунама Закона о енергетици, Закон о измјенама и допунама Закона о гасу, Закон о електронској идентификацији, услугама повјерења у електронском пословању и електронском документу Републике Српске и Закон о измјени и допунама Закона о комуналним дјелатностима.

Небојша Вукановић-16032026

Република Српска

Огласио се Вукановић о споразуму опозиције: Прогласио побједу над Станивуковићем

Народна скупштина усвојила је Нацрт закона о инфраструктури геопросторних података Републике Српске, Нацрт закона о водним услугама, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској и Нацрт закона о допунама Закона о социјалној заштити.

У редовној процедури усвојен је Закон о туризму.

Деветнаеста редовна сједница Народне скупштине биће настављена у понедјељак, у 10 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Народна скупштина Републике Српске

сједница

Борци Републике Српске

Измјене и допуне Закона

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Небојша Вукановић

Република Српска

Огласио се Вукановић о споразуму опозиције: Прогласио побједу над Станивуковићем

1 ч

1
Жељка Цвијановић, потпредсједник СНСД-а

Република Српска

"Побједа за Српску - најважнији политички задатак"

1 ч

1
Цвијановић: Спасовдан носи снажну поруку духовног уздизања

Република Српска

Цвијановић: Спасовдан носи снажну поруку духовног уздизања

1 ч

0
Министарство привреде и предузетништва Републике Српске уз подршку Привредне коморе организовало је у Бањалуци, промоцију подстицаја за улагања у овој години.

Република Српска

Наставак подршке привредницима: За подстицаје за улагања 23 милиона КМ

3 ч

0

  • Најновије

23

18

Вила без милости против Нијемаца у финалу

23

03

Цвијановић објаснила Станивуковићу шта је дипломатија: То није водање Шмита по Бањалуци

22

56

Стотине грађана на протесту због убиства матуранта: "Сви смо се бојали Алексића"

22

48

Како жене различитих знакова тјерају мушкарце да полуде за њима?

22

44

Марија Шерифовић проговорила о другом дјетету

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner