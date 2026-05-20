Усвојене измјене и допуне Закона о правима бораца

Народна скупштина Републике Српске усвојила је вечерас више закона, међу којима је Закон о измјенама и допунама Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске – по хитном поступку.
По хитном поступку усвојени су Закон о посебном поступку експропријације ради изградње магистралног гасовода Шепак-Нови Град и ауто-пута Гламочани-Бањалука-Млиништа, Закон о Граду Фоча, Закон о измјенама и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске, Закон о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима, Закон о измјени и допунама Закона о електричној енергији, Закон о измјенама и допунама Закона о енергетици, Закон о измјенама и допунама Закона о гасу, Закон о електронској идентификацији, услугама повјерења у електронском пословању и електронском документу Републике Српске и Закон о измјени и допунама Закона о комуналним дјелатностима.
Народна скупштина усвојила је Нацрт закона о инфраструктури геопросторних података Републике Српске, Нацрт закона о водним услугама, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору Републике Српске, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској и Нацрт закона о допунама Закона о социјалној заштити.
У редовној процедури усвојен је Закон о туризму.
Деветнаеста редовна сједница Народне скупштине биће настављена у понедјељак, у 10 часова.
