Огласио се Вукановић о споразуму опозиције: Прогласио побједу над Станивуковићем

20.05.2026 21:56

Небојша Вукановић
Лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић огласио се након што ПСС, Народни фронт и СДС потписали споразум о заједничком наступу на изборима.

Он је рекао да "може да прогласи побједу", јер Драшко Станивуковић неће бити кандидат.

Вукановић је изјавио у Народној скупштини Републике Српске да ће Бранко Блануша бити опозициони кандидат за предсједника Републике Српске, иако таква одлука још није званично потврђена од стране опозиционих странака.

"Могу данас да прогласим побједу јер по свему судећи неће Станивуковић бити кандидат за предсједника Српске већ Бранко Блануша на чему сам једини, са својим сарадницима, инсистирао. Извојеваћемо побједу", истакао је Вукановић.

Он је ову тврдњу изнио након састанка опозиције на којем није присуствовао, али је раније истицао да је у контакту са представницима СДС-а, међу којима су Јовица Радуловић и Љубиша Петровић.

Подсјећамо, СДС, Покрет Сигурна Српска и Народни фронт данас су потписали споразум о заједничком дјеловању, али питање кандидата за инокосне функције, предсједника Републике и српског члана Предсједништва БиХ, још није коначно ријешено.

